Epstein’in dosyaları gizli noktalarda

04:0024/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Jeffrey Epstein.
ABD’de hücresinde ölü bulunan pedofil milyarder Jeffrey Epstein hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Yeni bir iddiaya göre, Epstein, yıllar boyunca ABD genelinde altı farklı kiralık depoda bilgisayarlar, CD’ler ve çeşitli ekipmanlar sakladı.

ABD’de çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanan ve cezaevinde ölü bulunan Epstein hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. The Telegraph'ın haberinde Epstein, yıllardır ülke genelinde altı farklı kiralık depoda bilgisayarlar, CD’ler ve çeşitli ekipmanlar sakladığı aktarıldı. Haberde yer alan finansal kayıtlar ve e-postalar, söz konusu depoların bazılarının 2003’ten itibaren kiralandığını ve ödemelerin 2019’a kadar sürdüğünü ortaya koydu. Depolarda, Epstein’in Florida ve New York’taki evlerinden getirilen materyallerin yanı sıra Karayipler’deki özel adasından taşınan bilgisayar ve dijital arşivlerin bulunduğu belirtildi.

DOSYALARIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

  • ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı 3 milyondan fazla belge için yer alan arama kararı kayıtları, güvenlik güçlerinin bu depoların tamamında arama yapmamış olabileceğine işaret ediyor. Böylece yeni delillerin ortaya çıkabileceği iddialarını güçlendirdi. Yayınlanan e-postalara göre Epstein, hakkında soruşturma başlatılacağını öğrendiği dönemlerde özel dedektiflere talimat vererek bazı bilgisayar ve belgeleri, söz konusu depolara taşıttı. Bazı dosyaların kopyalandığı aktarıldı. Bu kopyaların akıbeti ise bilinmiyor.

FBI’DAN YANIT YOK

  • Epstein’in en bilinen mağdurlarından Virginia Giuffre’nin açtığı davalar sırasında da belirli dijital materyallerin depolarda tutulduğu öne sürüldü. Belgelerde, depolarda “fazla ekipman” ve çok sayıda bilgisayar bulunduğuna dair ifadeler yer alıyor. FBI ise söz konusu depolarda kapsamlı bir arama yapılıp yapılmadığına ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. İddialar, Epstein dosyasına ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşırken, saklanan materyallerin içeriği ve olası bağlantıları merak konusu olmaya devam ediyor.


