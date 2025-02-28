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Erbakan hoca dualarla anıldı

Erbakan hoca dualarla anıldı

04:0028/02/2025, الجمعة
G: 28/02/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında kabri başında dualarla anıldı.
Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında kabri başında anıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sevenleri, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Rabb'im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin" dedi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında kabri başında dualarla anıldı. Erbakan'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, burada yaptığı açıklamada, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu merhum Erbakan'ın Türkiye'de müstesna bir yeri olduğunu söyledi. Erbakan'ın kabrini Türkiye'nin dört bir yanından insanların ziyaret ettiğini ifade eden Ün, "Hayatımızda çok müstesna bir yeri var. Karakterimizin şekillenmesinde,

bilincimizin inşasında onun kurduğu hareketin çok

büyük bir katkısı var. Ona olan minnetimizi ifade etmek için her 27 Şubat'ta kabrini ziyaret etmeye geliyorum." diye konuştu. Erbakan'ın kabrini her yıl ziyaret ettiğini belirten İbrahim Kalaycı da Erbakan'ın Türkiye için büyük bedeller ödediğini ve bu nedenle dua etmeye geldiğini dile getirerek, şunları ifade etti: "Bu ülkede çok cefalar çekmiş birisini gösterirsen Erbakan'ı gösterirsin. Hayatı hep birileriyle uğraşmakla geçmiş. Biz onu çok seviyoruz. Bu yolu açmada en büyük lider Erbakan, ben bunu hep söylüyorum."

Erdoğan'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erbakan Hoca'yı andı. Erdoğan, "Rabb'im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin" ifadelerini kullandı.



#Necmettin Erbakan
#Aktüel
#Hayat

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