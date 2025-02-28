İzleri silindi karanlığı unutulmadı

28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 28 yıl geçti. O günlerin izleri silinse de o karanlık günler unutulmadı.

1996'da Refah Partisi (RP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) tarafından kurulan 54. Hükümet, Necmettin Erbakan’ın başbakanlığında, Tansu Çiller’in ise başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı görevlerini üstlendiği bir koalisyondu. Hükümet, "rejimi tehdit ettiği" iddialarıyla gündeme geldi.

REFAH’A KAPATMA DAVASI

1997’de RP’ye yönelik bazı gelişmeler yaşandı. Erbakan’ın partisinin tek tip elbise giymesi nedeniyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, RP’ye uyarıda bulundu. 31 Ocak’ta Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın düzenlediği "Kudüs Gecesi" etkinliği de "rejim tartışmaları"nı körükledi. 1 Şubat 1997’de Erbakan, başörtüsü yasağını kaldıran bir kararnameyi Bakanlar Kurulu’na sundu. Bu olayların ardından, 4 Şubat 1997’de Sincan’da tanklar sokağa çıktı. İçişleri Bakanı Meral Akşener, Belediye Başkanı Yıldız’ı görevden uzaklaştırdı ve Yıldız tutuklandı. Bu gelişmeler, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de katıldığı siyasi gerginliklere yol açtı.

EN UZUN MGK

28 Şubat 1997’de Cumhurbaşkanı Demirel’in başkanlığında toplanan MGK, yaklaşık 9 saat sürdü. MGK bildirisi, "Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı faaliyetlere karşı taviz verilmeyeceği" mesajını verdi. Erbakan, MGK’nın belirlediği 20 maddelik talepleri reddetti, ancak 5 Mart’ta imzaladı. Bu süreç, DYP ve RP arasındaki gerilimi artırdı. Temmuz 1997’de, Çiller, Erbakan’dan Başbakanlık görevini devralmasını istedi ancak Erbakan bunu reddetti ve istifasını sundu. 30 Haziran’da 55. Hükümet, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın başkanlığında kuruldu. Eğitimde 8 yıllık kesintisiz eğitim yasası, 16 Ağustos 1997’de kabul edilerek uygulamaya kondu. RP, 16 Ocak 1998’de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Erbakan ve parti yöneticilerinin milletvekillikleri düşürüldü, 5 yıl siyaset yasağı getirildi. 22 Şubat 1998’de RP’nin kapanmasıyla 14 yıllık siyasi hayatı sona erdi.







