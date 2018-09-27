Erbaş: Dini istismar edenlerle mücadelemiz artarak sürecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dini istismar eden şahıs, grup ve yapılarla mücadelemiz artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen "dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele" konulu panelin açılışına katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Dini istismar eden şahıs, grup ve yapılarla mücadelemiz artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarihi açısından dini istismar eden yapılarla mücadelenin ciddi önem taşıdığını belirten Erbaş, bu çalışmaların 81 ilde tamamlandığını bildirdi.

Erbaş, FETÖ'nün din istismarı nedeniyle ülkeye verdiği zarara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da yaşamış olduğumuz işgal girişimi bizim daha uyanık, daha dikkatli olmamız gerektiğini, boşa geçirecek zamanımızın olmaması gerçeğini bize yeniden hatırlattı. O açıdan hiçbir köy, mezra bırakmadan ülkemizi karış karış dolaşmaya, ulaşamadığımız hiçbir kesim bırakmadan insanımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

"500 bin kitapçık dağıtıldı"

Diyanet İşleri Başkanlığınca FETÖ ve DEAŞ'ın dini istismar ettiklerine ilişkin tespitlerin yer aldığı kitapçıktan 500 bin basılarak vatandaşlara ulaştırıldığını anlatan Erbaş, "Sadece FETÖ ve DEAŞ değil bizim problemimiz. Belki o yolda olan, belki en az bunlar kadar zararlı olan hurafelerle, hikayelerle, rüyalarla menfaat temin edip, adeta bunu geçim haline getiren yapılarla, şahıslarla büyük bir mücadelemiz var ve devam edecek." ifadelerine yer verdi.

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Erbaş'ın konuşmasının ardından panele geçildi.

Moderatörlüğünü Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın yaptığı panelde, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Hüseyin Arı, "FETÖ din istismarının arkasına gizlenen terör örgütü", Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı da "DEAŞ dehşete dayalı bir din istismarı" başlıklı sunum yaptı.

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