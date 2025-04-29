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Erbeyli'nin yeni eğitim yuvasının temeli atıldı

Erbeyli'nin yeni eğitim yuvasının temeli atıldı

04:0029/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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16 sınıflı ve 480 öğrenci kapasiteli ilkokul projesinde; okul binasının yanı sıra tören alanı, basketbol sahası, otopark, kamelya, güvenlik kulübesi, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar yer alıyor.
16 sınıflı ve 480 öğrenci kapasiteli ilkokul projesinde; okul binasının yanı sıra tören alanı, basketbol sahası, otopark, kamelya, güvenlik kulübesi, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlar yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası iş birliğiyle Aydın'ın İncirliova ilçesinin Erbeyli Mahallesi’nde inşa edilecek olan Erbeyli İlkokulu’nun temeli dualarla atıldı. Temel atma töreninde konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Erbeyli’ye bu okulun kazandırılması ile ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti. Törene İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın yanı sıra Erbeyli Mahalle Muhtarı Tunç Aydın, Germencik önceki dönem Belediye Başkanı Ümmet Akın, müteahhit firma yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende dualar edilip kurban kesildikten sonra okulun temeli atıldı. Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Mahalle Muhtarı Tunç Aydın’ın temel butonuna birlikte basmasıyla, okul inşaatının ilk betonu döküldü.


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