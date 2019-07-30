Erciş'te PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: İş dünyasına destek vermeye kararlıyız

Ticaret Bakanı Pekcan, Paraguay ile Türkiye arasındaki dostluğun karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıtılarak arttırılması gerektiğini belirterek, "Biz iki devlet olarak iş dünyasına destek vermeye kararlıyız" dedi.