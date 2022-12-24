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Erciyes'te kayak heyecanı başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dünya standartlarında tesislere sahip, Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak sezonunun açıldığını belirtti. Büyükkılıç Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes’e kayak severleri Erciyes’e davet etti.

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Kayseri Yeni Şafak
Erciyeste kayak heyecanı başladı
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi.

Dünyanın ve Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde, 2022-2023 Kayak Sezonu açıldı. Tekir Kapı Gondol Üst İstasyonu’nda düzenlenen etkinlikte kayakseverler tarafından Türk Bayrağı açılarak sezonun ilk kayağı yapıldı. Kayseri’nin simgesi, Türkiye’nin incisi olan kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi’nde 2022-2023 Kayak Sezonu’nun açıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin dünya standartlarında profesyonel kayakçılar için bulunmaz bir merkez olduğuna dikkat çekti.

TELESİYEJDEN KONFOR AKIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tüm kayakseverleri Erciyes’e davet ederek, “29 milyon metrekarelik mülkiyeti tamamen belediyeye ait olan ve geçtiğimiz yıl 2 milyon ziyaretçiyi misafir eden bu heybetli dağımız, yılda 100 milyon dolar ile ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor. Telesiyej, ısıtmalı, havalandırmalı konforuyla 19 mekanik tesisi, 41 kayak pisti ve 130 kilometre pist uzunluğuna sahip, toz kar diye nitelendirilen kayakçıların takdir ve tercih ettiği bir ortamdır. Erciyes’imiz siz kayak severleri bekliyor” diye konuştu.

KALDIĞI YERDEN DEVAM

Erciyes’in kayak sektörüne en büyük katkıyı sağladığını söyleyen Büyükkılıç, “Erciyes Dağımız, bu sene gerek charter seferleriyle yurt dışından gerekse yurt içinden yine milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak. Kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Erciyes dağında sezonu açtık. Kayak severlerimizi pistlere bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin turizm alanında adeta amiral gemisi olarak nitelendirdiği Erciyes Kayak Merkezi’nin hem Kapadokya bölgesine hem Kayseri’ye hem de Türkiye’ye büyük bir kazanım sağladığını vurgulayarak, Erciyes’i tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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