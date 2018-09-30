Erdoğan: Endonezya'nın yaralarını sarmaya hazırız

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Yaralananlara acil şifalar temennisini aktaran Erdoğan, paylaşımında, "Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağ olsun. Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını hem Türkçe hem de İngilizce olarak paylaştı.

Endonezya'da 832 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832 kişi hayatını kaybetti. 29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi.

Yetkililer, ölü sayısının bine ulaşabileceğinden endişe ediyor.