Erdoğan-Özel görüşmesinde neler konuşuldu? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ilk açıklamalar: İşte kritik konu başlıkları

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'nde bir buçuk saat süren görüşmede neler konuşulduğu merak edilirken ziyaretin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanımız siyasette kutuplaşma yerine diyalog zemini güçlendirmeyi ifade ediyor. Bugün gerçekleşen iadeiziyaret, Türk siyasi hayatında ortaya çıkan tabloyu memnuniyet verici buluyorlar. Bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etmektedirler. Bu çerçevede bütün Türkiye'yi kucaklayacak şekilde Anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanımız. Bu görüşmede doğal olarak ekonomi de gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız OVP ve 12. Kalkınma Planı ile elde edilen kazanımların korunacağını ifade etti.

Belli dönemlerde siyaset hayatımıza musallat olan popülizm hastalığından kurtulması gerektiğini ifade etti. İhtiyaç duyulan şeyin popülizm değil reailzm olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanımız ekonomi bakanımızın istenildiği zaman bilgi verebileceğini ifade etmiştir.

Kıbrıs Barış harekatının 50. yıl dönümü

Dış politika da konuşuldu. PKK'nın Suriye uzantısının orada oluşturmaya alıştığı teröristandır. Bu konudaki hassasiyet de önemlidir.

Kıbrıs Barış harekatının 50. yıl dönümüne geliyor.

Cumhurbaşkanımız yıl dönümü törenlerinde CHP ve diğer partilerle güçlü şekilde beraberlik gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

"Gazze konusunda ortak duruş ortaya koymalıyız"

Diğer bir konu Gazze. Ortak bir duyarlılık geliştirmek ve ortak bir duruş ortaya koymamız gerekiyor. Her konuda Türkiye'nin menfaatleri için ortak bir siyaset geliştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyet söz konusudur.

Ekonomi konusunun popülist söylemlerden çıkarılmasını gerektiğini ifade etmiştir. Bir diğer konu da bazı belediye başkanlarının nefret söylemlerini dile getirmesi ve bir takım olumsuz uygulamaların ortaya çıkması.

"Gerektiğinde kayyum atanması devlet olmanın gereğidir"

Bir diğer önemli konu kayyum atanması. Bu konudaki tutumumuz nettir. 'Hangi partiden olursa olsun millete hizmet eden her belediye başkanına hizmet edeceğiz. Birileri belediyi teröre destek olmak için kullanıyorsa buna müsaade etmeyeceğiz' dedi Cumhurbaşkanımız. Bu bir siyasi partiye toptancı bir tutum değildir. Tespit edildiğinde bunların görevden alınması devlet olmanın gereğidir. Burada toplantıcı anlayışla hareket edilmemektedir. Milletten aldığı yetkiyi millete hizmet için kullanıyorsa belediye başkanı hangi partiden olduğunun önemi yoktur. Bütün siyasi partilerin hassasiyet göstermesi gerektiği, sivil siyaset, demokrasi, hukuk devletinin korunması bakımından sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getirmiştir.

Üçüncü görüşme olacak mı?

İhtiyaç olursa tekrar yapılır. İadeiziyaret yapıldı. Kapımız her zaman açık.