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ANKARA

Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi sona erdi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Salihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Salihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi sona erdi.

Vahdettin Köşkü'nde yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

  • Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Salih'in onuruna iftar yemeği verildi

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih onuruna iftar yemeği verdi.

İftara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'in eşi Sarbagh Salih de katıldı.

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