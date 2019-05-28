Erdoğan-Salih görüşmesi sona erdi

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Diyarbakır'da balık avlamak için arkadaşlarıyla Dicle Nehri'ne giren 21 yaşındaki İrfan Kızılırmak akıntıya kapılarak kayboldu. AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda Kızılırmak'ın cesedi nehirde bulundu.