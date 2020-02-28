Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: İdlib'de yeni adımlar atılacak

Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Gerginlikten geri adım atın

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında özellikle son 24 saatte tırmanışa geçen gerginlik nedeniyle ciddi korku duyduğunu belirterek, "Suriye'de süren çatışmalar boyunca bu en endişe verici anlardan biri. Acil bir eylem olmazsa, saat başı daha fazla tırmanma riski var." dedi.