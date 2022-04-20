Erdoğan ve Bahçeli iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Özbek Otağı’nda iftarda bir araya geldi. İki lider, iftar programı dolayısıyla iç ve dış meselelerle ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Erdoğan ve Bahçeli’nin görüşmesinde, Türkiye’nin kalıcı barışın tesisi için çaba gösterdiği Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler değerlendirilirken, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumu, savaşın Türkiye’ye yansımaları gibi konular ele alındı. Göçmen meselesiyle ilgili de istişarelerde bulunan ittifak ortakları, ekonomik gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, enflasyon, stokçuluk ve fahiş fiyatla mücadele başta olmak üzere ekonomide önümüzdeki süreçte atılması planlanan adımlara ilişkin Bahçeli’yi bilgilendirdiği öğrenildi.

REKLAM