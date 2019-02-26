Gündem Erdoğana evinin önünde doğum günü sürprizi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi

Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kutlamalarını kabul etti.

Haber Merkezi IHA
Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi yaptı.
Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan Giresun’a gitmek için evinden çıktığı sırada doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar ellerinde pasta ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup tebrikleri kabul etti.

Ardından pastayı da tadan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

  • Erdoğan, "Her canlı doğar, büyür gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi biz de bu süreci yaşıyoruz. Gerek ilmi noktada, gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Bu serüven böyle devam ederken 65 yaşını yakaladık. Allah, milletimize hizmet yolunda ülkemize hizmet etme yolunda bizlere ömrü verdikçe biz de devam edeceğiz. Hedefimiz, tek millet, tek bayrak , tek vatan, tek devlet. Yeter ki bir olalım beraber olalım, iri olalım, hep birlikte Türkiye olalım" dedi.

Daha sonra Erdoğan, evinden ayrılarak Atatürk Havalimanı’na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi
OYNAT 02:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evinin önünde doğum günü sürprizi
Vatandaşlar konvoyunun geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptılar. Konvoyu durdurup makam aracından inen Erdoğan vatandaşlara teşekkür etti. Erdoğan, 'Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada, gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de işte bu böyle devam ederken 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda bizlere ömür verdikçe biz de devam edeceğiz' dedi. Erdoğan daha sonra kendisine ikram edilen tatlıyı vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti.


Putin'den Erdoğan'a doğum günü telefonu
DÜNYA
Putin'den Erdoğan'a doğum günü telefonu
Türkiye meydan okuyor

Türkiye meydan okuyor

​Ateş çemberine en net yanıt: 3 denizde aynı anda tatbikat.
İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

​Bakan Soylu, seçmenlere bu sözlerle seslendi.
Yaş sınırları yükseltildi

Yaş sınırları yükseltildi

İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili yeni karar.
Adaylığı reddedildi

Adaylığı reddedildi
Sağ kolutaciz suçlusu

Sağ kolutaciz suçlusu

​Vatikan'ın en önemli din adamlarından biri cinsel tacizden yargılanıyor.
Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

​İşçilerin eylemi sonrası tüm ilçeyi kötü koku sardı.
Dev tatbikatta Türkiye rüzgarı

Dev tatbikatta Türkiye rüzgarı

​Türkiye, Dynamic Manta'da varlığını güçlü şekilde hissettiriyor.
Sınav jokerlerine gözaltı

Sınav jokerlerine gözaltı

​12 ilde başlatılan operasyonda 54 kişi yakalandı.

Kokunun nedeni sabotaj olabilir

Kokunun nedeni sabotaj olabilir

​Tuzla Belediye Başkanı: Soruşturma başlatıldı.
İki pazarda 14 liralık fark

İki pazarda 14 liralık fark

​İstanbul'daki pazarlarda kilo başına ciddi fark var.
Rusyadan TürkAkım 2 hamlesi

Rusyadan TürkAkım 2 hamlesi

​ABD ve AB'nin baskısına karşı B Planı gündemde.
Enkazdan yeni görüntüler

Enkazdan yeni görüntüler

​Sala'yı taşıyan uçakla ilgili önemli gelişme.
DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu yakalandı

DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu yakalandı

​İçişleri Bakanı Soylu operasyonun detayını açıkladı.
Savunmada ihracat seferberliği

Savunmada ihracat seferberliği

​70'ten fazla ülkede 500'den fazla iş birliği yapıldı.
3 kişiyle başladı

3 kişiyle başladı

​12 şubede bin çalışan ile lezzet yolculuğu sürüyor.
Güneşte delik var fırtınaya hazır olun

Güneşte delik var fırtınaya hazır olun

​Bilim insanlarından uyarı: Daha şiddetli olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.