Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı: Kara bir leke olarak hatırlanmaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960'ta yapılan darbeyi kınayan bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, kendi Twitter hesabında yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
- "27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır.
- Darbenin 59. yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum."
#27Mayıs pic.twitter.com/PyzNgdfFPX
#27Mayıs pic.twitter.com/PyzNgdfFPX— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 27 Mayıs 2019