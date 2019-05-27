Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı: Kara bir leke olarak hatırlanmaktadır

Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı: Kara bir leke olarak hatırlanmaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960'ta yapılan askeri darbeyi kınayan bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59. yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.