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Gündem Erdoğandan 27 Mayıs mesajı Kara bir leke olarak hatırlanmaktadır
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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı: Kara bir leke olarak hatırlanmaktadır

Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı: Kara bir leke olarak hatırlanmaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960'ta yapılan askeri darbeyi kınayan bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59. yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960'ta yapılan darbeyi kınayan bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, kendi Twitter hesabında yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

  • "27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır.
  • Darbenin 59. yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum."
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