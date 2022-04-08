Erdoğan'dan Dolmabahçe barış görüşmesini değerlendirdi: İstanbul’daki en verimli müzakereydi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda Rusya - Ukrayna savaşı, Macaristan’daki seçimler ve gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla salı günü tebrik eden Erdoğan, görüşmeyi kurmaylarına anlattı. Erdoğan'ın, Orban'ın Macaristan'daki muhalefeti anlattığını ve "Muhalefet bana karşı birtakım tezgah içerisindeydi" dediğini aktardığı öğrenildi. Erdoğan, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda da "Macaristan'da da bir altılı çıktı. Aynı merci, aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Unutmayın, aynı hesap burada da devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

‘BARIŞ YAKIN’ MESAJI

Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili de "Her iki tarafla görüşüyoruz. Arzumuz savaşın en kısa zamanda bitmesi. Görüşmeler olumlu gidiyor. İstanbul'daki toplantı bugüne kadar ki müzakerelerin en verimlisiydi. Yakın zamanda barış olacağını düşünüyorum" dediği ifade edildi.

NORMALLEŞME TEMASLARI SÜRÜYOR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, salı günü AK Parti'de gerçekleştirilen MKYK toplantısındaki sunumunda, normalleşme adımlarının atıldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Ermenistan'la temasların devam ettiğini belirtti. Çavuşoğlu’nun “Arzumuz bir an önce bu sıkıntıların bitmesi şeklinde" dediği kaydedildi. Çavuşoğlu, İsrail ve Irak gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi konusundaki çalışmaların da devam ettiğini aktardı.

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OYNAT 02:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rus ve Ukrayna heyetleri ile toplantı öncesi görüşme yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yarın İstanbul'da bir araya gelecek Rusya ve Ukrayna heyetleri ile kısa birer görüşme yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemizi savaşın tarafı yapmak için çalışanların, bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izlediğini biliyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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F-16 VE F-35 FARKLI KONULAR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı sunumda, F-16 ile F-35 meselesine değinerek her iki konunun birbirinden farklı olduğunu belirtti. Akar, F-16'larla ilgili hem satın alma, hem modernizasyon konusunda görüşmelerin yapıldığını, sürecin devam ettiğini söyledi.

Öğretmenler eğitim sistemimizin kilit taşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Manevi boyutu eksik bir kalkınma nasıl bizi felakete sürüklerse manevi yönü ihmal edilmiş bir eğitim de toplumumuzu ifsat edecektir. Sosyal medya mecralarının da yaygınlaşması ile birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiğini görüyoruz” dedi. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları kaydetti:

- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nın dörtte üçünü okullarımızı açık tutma başarısını göstererek tamamlamış bulunuyoruz. Okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz.

- Biz bodrum katlarında şu andaki sınıflarınız gibi 50-60 metrekarelik yerlerde beden eğitimi dersi yapardık. Ama şimdi okullarımız birbirleriyle yarışıyor. Spor salonları inşa ediliyor ve aynen bunlara devam edeceğiz. İstiyoruz ki bu tür salonlardan her branşta çok güçlü, sportmen öğrenciler yetiştirelim. Kütüphanesi okul kalmayacak sloganıyla iki ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik.

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60 YILLIK HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK

- Türkiye Avrupa’da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini en düşük tutan ülkedir. OECD’nin verilerine göre en az stres yaşayan öğretmenler de bizim öğretmenlerimizdir.

Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Böylece Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimizi müstakil bir meslek kanununa kavuşturduk. Öğretmenlerimize önemli avantajlar da getiren bu düzenlemenin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

- Sosyal medya mecralarının da yaygınlaşmasıyla evlatlarımızı yabancı kültürlerin etkisine daha fazla girdiğini görüyoruz. Özellikle aile ortamında başlayarak küçük yaştan itibaren çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi aşılamanın mücadelesini vermeliyiz.

- Öğretmenlerimize de anne baba seviyesinde saygı gösterilmesini hep birlikte sağlamalıyız. Zira ülke olarak ancak siz değerli öğretmenlerimizin desteği sayesinde yanlışlarımızı ilga, doğrularımızı ihya edebiliriz.

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