Erdoğan'dan hayat pahalılığı mesajı: Farkındayız çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 22’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı. “Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözüyle başladıkları bu yolculukta, girdikleri her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldiklerini kaydeden Erdoğan, ilk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti’nin Türkiye’ye hizmet mücadelesinde yanlarında duran herkese şükranlarını sundu. Ekonomi ve yaklaşan yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkartmak boynumuzun borcudur. 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık yükle karşı karşıyayız. Bu yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, beklentilerini cevapsız bırakmayacağız.

CHP’deki liderlik yarışına göndermede bulunan Erdoğan, belediyelerdeki başarısızlıkların sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtülmeye çalışıldığını vurguladı: “Mahalli seçim sürecini de vesile ederek her yerde ve her zeminde milletimize bu tabloyu anlatarak bir kez daha oyunları bozacağız. Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, 2024 Mart’ında emaneti beceriksizlerden alıp, ehline vereceğiz. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamalı, sahada en küçük boşluğa meydan vermemeliyiz. Unutmayınız, bizim bıraktığımız her boşluğu muhalefet, yalan ve iftira seliyle dolduracaktır. Bugün nasıl 22’nci yaşımızı 14-28 Mayıs seçimleri zaferinin kıvancıyla kutluyorsak, inşallah 23’üncü kuruluş yıl dönümümüze de 31 Mart 2024 seçim zaferinin sevinciyle ulaşacağız.”