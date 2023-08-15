Erdoğan'dan hayat pahalılığı mesajı: Farkındayız çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 22’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı. “Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözüyle başladıkları bu yolculukta, girdikleri her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldiklerini kaydeden Erdoğan, ilk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti’nin Türkiye’ye hizmet mücadelesinde yanlarında duran herkese şükranlarını sundu. Ekonomi ve yaklaşan yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

KAYBEDECEK VAKİT YOK

Seçim sonucunu mertçe kabullenmek yerine hâlâ kendileri gibi düşünmeyen herkese hakaret yağdırmakta, depremzedeleri tahkirde ısrarcı olanları hep yaptığımız gibi milletimizin irfanına havale ediyoruz. Bizim bu muhterislerle kaybedecek tek bir anımız bile yok. Varsın onlar kendi sahte dünyalarında siyasetçilik oynamayı sürdürsün. Bize düşen görev bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, diğer yandan yaklaşan 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanmak için gece gündüz çalışmaktır.

MİLLETİMİZİN BUNALDIĞININ FARKINDAYIZ

Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkartmak boynumuzun borcudur. 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık yükle karşı karşıyayız. Bu yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, beklentilerini cevapsız bırakmayacağız.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Milletimizle birlikte ilk defa böyle bir imtihandan geçiyor değiliz. Bir yandan yıkılan şehirleri inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz. Sıkıntılarımız mevcut ama hamdolsun onlardan çok daha büyük imkanlarımız var. Onca sınamayı başarıyla geride bırakmış Türkiye’yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya, rotasından çıkarmaya, işleyen çarklarını durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

2024 Mart’ında emaneti beceriksizlerden alacağız

CHP’deki liderlik yarışına göndermede bulunan Erdoğan, belediyelerdeki başarısızlıkların sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtülmeye çalışıldığını vurguladı: “Mahalli seçim sürecini de vesile ederek her yerde ve her zeminde milletimize bu tabloyu anlatarak bir kez daha oyunları bozacağız. Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, 2024 Mart’ında emaneti beceriksizlerden alıp, ehline vereceğiz. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamalı, sahada en küçük boşluğa meydan vermemeliyiz. Unutmayınız, bizim bıraktığımız her boşluğu muhalefet, yalan ve iftira seliyle dolduracaktır. Bugün nasıl 22’nci yaşımızı 14-28 Mayıs seçimleri zaferinin kıvancıyla kutluyorsak, inşallah 23’üncü kuruluş yıl dönümümüze de 31 Mart 2024 seçim zaferinin sevinciyle ulaşacağız.”







