Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erdoğan’dan Paskalya mesajı: Din özgürlüğüne büyük önem atfediyoruz

Erdoğan’dan Paskalya mesajı: Din özgürlüğüne büyük önem atfediyoruz

04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hrıstiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı. Erdoğan mesajında, “Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu’yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir mesaj yayınlayarak Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı’nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı tebrik ediyorum. Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu’yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz.”


SEVGİ RUHU HER DAİM YANIMIZDA OLSUN

“Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan Paskalya’nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum.”


#Recep Tayyip Erdoğan
#Paskalya Bayramı
#mesaj
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih süreci bugün sona eriyor: 2025 MSÜ tercih ekranı