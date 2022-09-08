Erdoğan'ın adı verildi: Cumhurbaşkanı Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu merkezin (Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi) diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri şehrin başlıca buluşma ve kaynaşma adreslerinden biri olacağına inanıyorum" dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Sisak İslam Kültür Merkezi açılışında konuşuyor.

https://t.co/4nwngsIoya — Yeni Şafak (@yenisafak) September 8, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyarette bulunduğu Hırvatistan'ın Sisak şehrinde Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu.

Sözlerine "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Sayın Aziz Efendi Hasanoviç, Sisak, Moslavina vilayetinin değerli sakinleri, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, "Buradan sizlerin vasıtasıyla Hırvatistan ve Balkanlar'da yüreği bizimle çarpan tüm kardeşlerime, tüm dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum" dedi.

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6 yıl aradan sonra ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 yıl aradan sonra dost ve müttefik Hırvatistan'ı tekrar ziyaret etmenin bahtiyarlığı içinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sözlerimin hemen başında her birinize Türkiye'deki 85 milyon kardeşinizin selamlarını iletmek istiyorum. Hırvatistan'ın farklı şehirlerinden, Bosna Hersek'ten diğer çevre ülkelerden dost ve kardeşimizle buluşmamızı, kucaklaşmamızı nasip eden Rabb'ime hamdediyorum. Türkiye Hırvatistan iş birliğinin en anlamlı örneklerinden biri olan Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bu güzide esere şahsımın isminin verilmesi nezaketini gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz Efendi Hasanoviç'e ve onların nezdinde tüm Hırvat makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im birliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum."

Sisak'ta bir İslam Kültür Merkezi inşa edilmesi konusunun ilk olarak Nisan 2016'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önceki Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç tarafından gündeme getirildiğini aktaran Erdoğan, "Kolinda Hanım projeye ülkemizin desteğini talep ettiğinde biz de hiç düşünmeden memnuniyetle kabul ettik. Hırvatistan İslam Birliği'nin kendi imkanlarıyla başlattığı projeye 2018 yılı Aralık ayından itibaren TİKA'da dahil oldu. Sayın Kitaroviç'in 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında ise TİKA ve Hırvatistan İslam Birliği arasında bu konuda bir mutabakat zaptı imzalandı. Hamdolsun dostluk ve kardeşliğimizin nişanesi olan bu kıymetli eseri el birliğiyle tamamladık. Bu merkezin diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri şehrin başlıca buluşma ve kaynaşma adreslerinden biri olacağına inanıyorum. Ayrıca geleneksel ve modern tasarımları çok güzel bir şekilde birleştiren muhteşem mimarisiyle merkezin nehirler şehri Sisak'ın güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kıymetli eserin başta Sisak halkı olmak üzere tüm dost ve kardeşlere hayırlı olmasını diledi.

Altı yıl önce Hırvatistan ziyareti sırasında İslamiyet'in Hırvatistan Parlamentosu tarafından hukuken ve kurumsal olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldığını hatırlatan Erdoğan, o günlerde ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe, İslam ve yabancı düşmanlığına karşı Zagreb'ten tüm Avrupa'ya ve dünyaya anlamlı mesajlar verdiklerini dile getirdi.

Bugün bir kez daha yine Hırvatistan'dan, bu defa Sisak'tan dostluk, kardeşlik, barışa ve hoşgörüye dair önemli mesajlar vermiş olduklarını belirten Erdoğan, "Bu elbette tesadüfi değildir. Hırvatistan, Müslümanlara sağlanan özgürlük, saygı ve huzur ortamı bakımından Avrupa'da örnek gösterilen ülkeler arasındadır. Hırvatistan Devleti'yle Hırvatistan İslam Birliği arasında tesis edilen iş birliği bu noktada son derece önemlidir. Şüphesiz bu özgürlük ve huzur ortamı sadece Müslüman kardeşlerimiz için değil, diğer dinler ve kültürler için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, bugün açılışını yaptıkları Sisak İslam Kültür Merkezi'nin hem Hırvatistan'ın bu örnek konumunun hem de Sisak şehrinin çok kültürlü yapısının sembollerinden biri olarak yaşayacağını söyledi.

"Gönül dünyamızda Sisak'ı Amasya'dan, Petrinya'yı Bursa'dan, Zagreb'i Ankara'dan ayırmadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak, hiçbir zaman geçmişte kader birliği yaptıkları, ortak bir tarihi ve coğrafyayı paylaştıkları, beşeri ve kültürel bağlarının olduğu bu bölgedeki kardeşleri ve dostları unutmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gönül dünyamızda Sisak'ı Amasya'dan, Petrinya'yı Bursa'dan, Zagreb'i Ankara'dan, Saray Bosna'yı İstanbul'dan, Mostar'ı Rize'den ayırmadık. Dostlarımızın sevinçleriyle sevindik, acılarını kendi acımız olarak gördük. Bu anlayışla 2020 sonunda Sisak Moslavina bölgesinde meydana gelen depremin ardından tüm imkanlarımızla dost Hırvatistan hükümetinin ve halkının yanında olmaya çalıştık. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bir daha böyle felaketler yaşanmamasını temenni ediyorum. Hırvat dostlarımız da ülkemizde bir felaket yaşandığında her zaman bizim yanımızda oldular. Geçen yıl yaz aylarında Türkiye'de yaşanan orman yangınlarında Hırvatistan bir yangın söndürme uçağını ülkemize gönderdi. Bir kez daha Hırvat makamlarına, bu dayanışmalarından ötürü ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Aramızdaki iş birliği ve yardımlaşmanın bundan sonra da süreceğine eminim."

Erdoğan, "Bu yıl Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. İki ülke dostluğunun nişanelerinden biri olan bu eserin açılışının böyle anlamlı bir yıla denk gelmesinden dolayı ayrıca memnuniyet duyuyorum" dedi.

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Cami ve Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin başta Sisak olmak üzere Hırvatistan'da yaşayanlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu güzel camide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Hak katında kabul olması dileğinde bulundu.

Burada yarın ilk cuma namazının eda edileceğini belirten Erdoğan, "Şimdiden kardeşlerimize hayırlı cumalar diliyorum ve namazlarını Allah kabul etsin diyorum. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek buluşmaların, dostluğumuzu, kardeşliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Törenden notlar

Açılış töreninde Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz Efendi Hasanoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü'nü takdim etti.

Erdoğan'ın yanı sıra Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in de konuşma yaptığı törende, Türk heyeti de yer aldı.

Konuşmaların ardından Erdoğan, kurdele keserek açılışını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ni gezdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu ezanın ardından Erdoğan ve beraberindekiler namaz kıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi hakkında

Toplam alanı 12 bin metrekareden oluşan proje, birbirine bitişik iki yapıdan oluşuyor. İki katlı ve 549 metrekare inşaat alanına sahip cami, 586 kişi kapasiteli. Toplam 4 kattan oluşan Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi idari binasında ise güvenlik bilişim merkezi ve depolama alanı, resepsiyon, abdesthane, gençlik kulübü, konferans salonu, kütüphane, 3 sınıf ve idare odası, imamlar için iki lojman ve misafir odası gibi bölümler yer alıyor.

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