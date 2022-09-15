Gündem Eren Abluka operasyonlarında tonlarca uyuşturucu yakalandı
DİYARBAKIR

Eren Abluka operasyonlarında tonlarca uyuşturucu yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin skunk ve 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Eren Abluka operasyonlarında tonlarca uyuşturucu yakalandı
Eren Abluka operasyonları başarı ile devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narkoterör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda operasyonların 35'inci gününde, Diyarbakır Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 164 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Aramalarda 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök skunk, 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar, 2 bin 20 metre sulama hortumu ile 2 su motoru ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle "inançlı ve kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Bakan Soylu: Terör örgütü tarihinde böyle bir tabloyla ilk kez karşılaşıyoruz
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Bakan Soylu: Terör örgütü tarihinde böyle bir tabloyla ilk kez karşılaşıyoruz

İstanbul'da 750 şişe sahte içki ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
OYNAT 00:59
İstanbul'da 750 şişe sahte içki ve 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM), ürettikleri sahte içkileri kargoyla piyasaya süren suç gruplarına yönelik ülke genelinde yürüttüğü operasyon kapsamında İstanbul'da 5 zanlı gözaltına alındı.

Gece yarısı devreye giriyor: Yarasa olarak biliniyor
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2022 Yılı orman yangınları söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğünce Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesine 5 helikopter ve 2 uçak görevlendirildi.
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Bu helikopterlerden 2 tanesi gece uçuş yapabilen Yarasa olarak adlandırılan helikopter olarak hizmet verdi.
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Rus yapımı Mi-8 ve Mi-17 tipi iki yarasa helikopter yangın sezonu boyunca Balıkesir bölgesinde ve ihtiyaç duyulan bütün yurt çapında gece ve gündüz yangınlara müdahale etti.
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Özel pilot kaskı ve ekipmanlar ile donatılan yarasa helikopterler tek seferde bambi denilen aparat ile 3 ton su taşıma kapasitesine sahip oluyor.
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5 personelin görev aldığı yarasa helikopterlerde pervane palelerinin uçlarındaki ışık ve gövde altlarındaki projektörler sayesinde gece güvenli bir şekilde yangın operasyonlarına katılabiliyor.
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Balıkesir il merkezinde konuşlanan helikopterler gün batımı sonrasında yangına müdahale etmeye devam ederek ekiplerin gece yangın ile mücadelesinde ellerini kuvvetlendiriyor.
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Gece yarısı devreye giriyor: Yarasa olarak biliniyor
Türkiye'nin havadaki gücü: Yarasa helikopterler... Orman yangınlarının söndürülmesinde büyük rol oynayan söndürme helikopterleri bu yıl aralarına katılan yarasa helikopterleri ile gece de görev yapma kabiliyeti kazandı. Bu sezon yarasa helikopterler sayesinde yangınlara gecede havadan müdahale edilebildi.
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