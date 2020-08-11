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Gündem Eren Bülbül vefatının üçüncü yılında da unutulmadı Kabri ziyaretçi akınına uğruyor
TRABZON

Eren Bülbül vefatının üçüncü yılında da unutulmadı: Kabri ziyaretçi akınına uğruyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde daha 15 yaşında olmasına rağmen koca yüreğinde taşıdığı vatan sevgisiyle hain teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehadete yürüyen Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında da unutulmadı. Kabri başında dualarla anılan kahraman için onlarca kişi gözyaşı döktü. Öte yandan Eren'in annesi Ayşe Bülbül'ün "Alıyorum resmini, gömleğini, yatıyorum onlarla. Diyorum 'Belki rüyama gelir' ama hiç de gelmiyor. Bazen küçüklük hali geliyor. Çocukları görüyorum, onu da görüyorum aralarında, küçücük görüyorum, büyük görmüyorum ki..." sözleri yürekleri dağladı.

Haber Merkezi DHA
Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı.
Eren Bülbül, mezarı başında dualarla anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi yasa boğan Bülbül'ün kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

Üç yıl oldu Eren
GÜNDEM
Üç yıl oldu Eren

Kabri başında anıldı


Şehit Eren Bülbül için ölümünün 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa acılı anne Ayşe Bülbül, Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan vekili Ömer Faruk Adıgüzel, muhtarlar ile çok sayıda kişi katıldı. Kuran-ı Kerim okunup, dualar edilen anmada, acılı anne Ayşe Bülbül gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Eren Bülbül'ün karnesi gözyaşlarına boğdu... İyi ki varsın Eren
OYNAT 02:16
Şehit Eren Bülbül'ün karnesi gözyaşlarına boğdu... İyi ki varsın Eren
Trabzon'da Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül anısına karne düzenlendi. 'Cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'Saygı' gibi kavramlarla tanımlanan derslere '100' notu verilip, devamsızlık kısmında ise 'Aramızda' yazan karne, sosyal medya kullanıcılarını da hüzne boğdu. Karneyle şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, 'karnen geldi, sen niye gelmedin?' diyerek boğazları düğümledi.

  • Anmaya katılanlar, şehit Eren Bülbül'ün kabrine çiçek bıraktı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da anmaya katılarak, Eren'in kabri başında dua etti. Başkan Sayan, şehit annesi Ayşe Bülbül'e oğlunun kara kalemle çizili resminin yer aldığı tabloyu hediye etti.

Eren'in annesinin ne gözyaşı ne de öfkesi dinmiyor: Onsuz geçen beşinci bayram, hala çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum
GÜNDEM
Eren'in annesinin ne gözyaşı ne de öfkesi dinmiyor: Onsuz geçen beşinci bayram, hala çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum

Eren Bülbül kimdir?

Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül, babasını küçük yaşta kaybetti.İlçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü.

Eren Bülbül'ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek
GÜNDEM
Eren Bülbül'ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

Ailesine hep destek olurdu

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu. Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

THY'nin
OYNAT 01:35
THY'nin "Maçka" uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu
Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk 'Dreamliner' tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi. 'Maçka' isimli rüya uçak ilk seferinde Şehit Eren Bülbül'ün anısına uçtu.


  • Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"İyi ki varsın Eren" sözleriyle hafızalara kazındı

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü. Sevenlerinin “İyi ki varsın Eren” sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.

Şehit Eren Bülbül'ün annesinin içleri yakan bekleyişi
FOTOĞRAF 8
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Oğlunun ölümünün üzerinden 3 yıl ve bu Kurban Bayramı ile birlikte 5 bayram geçiren Ayşe Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde oğlunun mezarı başındaki evinde gözyaşı döküyor.
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Oğlunun şehit edildiği günü hiç unutamadığını belirten Bülbül “Ölümünün üzerinden geçen 5. Bayram. Hala sanki Eren çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum. O acı gün, olay günü gözümün önünden hiç gitmiyor. Benim oğlumun kanını akıtanlardan yüce Mevlam benim bu gözyaşlarımın bedelini inşallah öbür dünyada alacak. Benim yavruma el kaldıranlar utansın, elleri kırılsın dedi.
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Şehit Eren Bülbül'ün annesinin içleri yakan bekleyişi
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında oğlu Eren Bülbül'ü şehit veren anne Ayşe Bülbül'ün 'Eren'siz geçen 5. Bayramda gözyaşı ve öfkesi hiç dinmiyor.


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