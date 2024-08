ERG’nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eleştirilerine cevap: Rapor Türkiye'nin eğitim sistemini kendi tarihsel ve kültürel bağlamında ele alma amacını görmezden geliyor

10. Eleştiri:

"Toplum ve toplumun geleceğine yapılan ve metnin her bölümüne yayılmış vurgu, yetişkin dünyasında yaşanan krizlerin eğitim kurumları aracılığıyla çözülebileceği fikrinin modele hakim olduğunu göstermektedir. Oysa, iklim krizinden ahlaki bozulmaya ve kapsayıcılığa kadar pek çok konunun doğrudan muhatabı çocuklar değildir. Aksine, çocuklar bu krizlerin başlıca etkilenenleri arasındadır. Dahası, yetişkin dünyasının krizleri; ekonomik eşitsizlik, politik istikrarsızlık, kültürel çatışmalar ve aile yapısındaki değişiklikler gibi karmaşık ve çok boyutlu nedenlere dayanır. Bu tür sorunların kök nedenleri, eğitim sistemi dışında çözüm gerektiren alanlarda yatmaktadır. Ayrıca, eğitim sistemine yetişkin dünyasının krizlerini çözme görevi yüklemek, eğitim kurumlarının ideolojik baskı altında kalmasına neden olabilir. Bourdieu ve Passeron’un "Reproduction in Education, Society and Culture" adlı çalışmalarında vurguladıkları gibi, eğitim sistemleri, toplumdaki mevcut güç ilişkilerini yeniden üretme eğilimindedir. Dolayısıyla, eğitim sistemine aşırı yük bindirmek, bu sorunların kök nedenlerine inmeden sadece yüzeysel çözümler üretebilir. Eğitim kurumları, bireylerin bilgi, beceri ve değerler kazanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ancak toplumsal sorunların çözümünü tamamen eğitim sistemine yüklemek, okulların işlevini aşırı genişletmek anlamına gelir. John Dewey’in belirttiği gibi eğitim kurumlarının temel görevi, öğrencilerin demokratik bir toplumda etkin bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ancak toplumsal sorunların çözümünü sadece eğitim sistemine bırakmak, bu temel görevin yerine getirilmesini de zorlaştırabilir" (s. 7).