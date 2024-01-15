Maarif Platformu'ndan çağrı: Türkiye kendi milli eğitim modelini kurmalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan müfredat değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda 2023 yılının haziran ayında başladı. Konuya dair çağrıda bulunan Maarif Platformu, ''Ülkemizin güzide üniversitelerinden akademisyenlerin ve MEB öğretmenlerinin oluşturduğu eğitim uzmanlarının yaptığı bu çalışmaların niçin bazı çevreleri böylesine kaygılandırdığını anlamak oldukça güç. Böyle bakınca aslında onların bilinen ezberleri tekrar servis etmekten başka bir şey yapmadıkları anlaşılıyor'' açıklamasında bulundu.





Platform ayrıca, ''Halihazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet liderliğinde, müfredat üzerinde sınırlı da olsa kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir değişiklik iradesi ortaya çıkmış bulunuyor. Her şeyden önce bize düşen, bu iradenin arkasında durmak ve destekleniyor. Dolayısıyla bu çalışmaların tarihin bize yüklediği önemli bir misyonu hatırlattığı için Maarif Platformu olarak bu çağrıyı hazırlama ihtiyacı duyduk'' ifadelerine yer verdi.





Bakan Tekin: Eğitim sistemi ve yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız





Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konu hakkında şunları söylemiştir:





“Kendi sistemimizi inşa etmenin kolektif ve millî bir maarif bilinciyle kendi modelimizi üretmenin vakti geldi geçiyor… Bizim kendimize has özgün ve özgür bir bakış açısını esas alan yeni bir dil ve perspektif inşa etme zorunluluğumuz söz konusudur… Biz Türkiye Yüzyılını başlattığımız bu dönemde bu genel söylemi ve genel düzenin aksine, kendi referans değerlerimizin, kendi toplumsal değerlerimizin, kendi tarihimizin, kendimize ait insani değerlerimizi de referans alan ve dünyadaki bu anlamda yaşadığımız teknolojik gelişmeleri de ıskalamadan, kendimize ait yepyeni bir eğitim sistemi ve yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız. Bize ait, bizi yansıtan, bizi, kuşağımızı eğitebilecek, bizim gençlerimizi eğitebilecek yepyeni bir eğitim felsefesinin ana parametrelerinin bu tartışmalardan çıkmasını ümit ediyorum.”





Maarif Platformu ayrıca, ''Geç ama çok önemli bir adım olarak gördüğümüz böyle bir müfredat değişikliğinin bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar bu müfredat değişikliği belli sınırlamalarla gündeme gelmiş olsa da gelecek neslimizi olumlu yönde etkileme potansiyeli oldukça yüksektir. Dolayısıyla bunu olumlu karşılamakla beraber eğitim sistemimiz üzerinde daha köklü, millî ve manevi değerlerimizi önceleyen çalışmalar devam etmelidir'' ifadelerine yer verdi.





Müfredat içeriği ne zaman belli olacak?





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak" bilgisini vermişti.





İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.



