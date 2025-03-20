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Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

21:5120/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Erzincan'da saat 21.33'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 21.33'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede paniğe neden olan depremin detaylarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Deprem
#Erzincan
#AFAD

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