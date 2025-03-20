Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da saat 21.33'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 21.33'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bölgede paniğe neden olan depremin detaylarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
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