Gündem Erzincanda düğün yolunda kaza 12 yaralı
ERZİNCAN

Erzincan'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı

Erzincan'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Takla atan araçtaki bazı yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.
Takla atan araçtaki bazı yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.

Kurukol köyünden Tercan ilçe merkezine akrabalarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu Gıyasettin Yılmaz (60) idaresindeki 24 FU 196 plakalı minibüs şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yılmaz, Meryem Uzun (35) ile aynı aileden Lemiye (59), Ulviye (46), Fadime (43), Canpaşa (59), İsmail (50), Aynur (62), Cengizhan (11), Abdülmuttalip (5), Meryem Medine (2), Mustafa Eymen Yılmaz (2) yaralandı.

  • Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Yılmaz ile Meryem Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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