Erzincan'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı

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Taziye yemeği geleneğine son

Güneydoğu’da taziye yemeği verme geleneği mağduriyete yol açtığı için sona eriyor. Diyarbakır Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, “Bu bölgede taziyeler 3 gün sürüyor. Hem öğle hem akşam yemekleri verilmekte. Bir kişiye ortalama maliyet 25 bin lira. Bankadan kredi çekip ödeyemeyen veya bir iki ineğini ve traktörünü satmak zorunda kalan insanlarımız var” diyor.