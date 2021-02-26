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ERZİNCAN

Erzincan'da terhisini alan genç memleketine dönüş yolunda öldü

Erzincan'da terhisini alan genç memleketine dönüş yolunda öldü

Erzincan'da vatani görevini tamamlayıp terhisini aldıktan sonra döndüğü memleketi Şanlıurfa’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi DHA
Ailesi, Ömer Faruk Keser'e gözyaşlarıyla veda etti.
Ailesi, Ömer Faruk Keser'e gözyaşlarıyla veda etti.

Erzincan'dan Şanlıurfa'ya dönen Mehmet Keser yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Devrilen otomobildeki Ömer Faruk Keser yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Erzincan'da vatani görevini tamamlayıp terhisini aldıktan sonra geldiği memleketi Şanlıurfa'da kazada yaşamını yitiren Ömer Faruk Keser için bugün Eyüp Peygamber Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Keser'in yakınları katıldı. Cenazede hayatını kaybeden Ömer Faruk Keser'in yakınları güçlükle ayakta durdu. Keser'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan babası Hacı Keser ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen Ömer Faruk Keser'in cenazesi İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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