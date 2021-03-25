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Erzurum haberleri: ​Erzurum’a çocuklar için Adalet Merkezi​

Erzurum’a çocuklar için Adalet Merkezi

Erzurum’da kurulacak Çocuk Adalet Merkezi için Ankara’da protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, “Çocuklarımızın suça karıştırılmasının önüne geçmek için gerekeni yapıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurum haberleri: ​Erzurum’a çocuklar için Adalet Merkezi​
Erzurum Çocuk Adalet Merkezi işbirliği protokolü, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ tarafından imzalandı.

Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip olan Çocuk Adalet Merkezi’nin imza protokol töreni Başkent’te yapıldı. Erzurum Çocuk Adalet Merkezi işbirliği protokolü, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ tarafından imzalandı.

  • Projenin son derece önemli olduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak yerel yönetim hizmetleri noktasında birçok yatırım ve projeyi hayata geçirirken aynı zamanda toplumsal bir farkındalık oluşturmayı istedik” dedi.

Başkan Sekmen, proje nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e Erzurumlular adına şükranlarını ifade ederek, “Adalet Bakanlığı’mızın tüm yetkililerine de teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel yatırım yargı camiamızda da hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.

Mehmet Sekmen
Mehmet Sekmen

PROJE TÜRKİYE’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

  • Başkan Mehmet Sekmen, projenin Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumdaki temel aile yapısını korumak, çocukların suça karıştırılmasının önlemek ve çocuklarımızı suç ve suçla mücadele konusunda bilinçlendirmek için Adalet Bakanlığımız ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizin iş birliğinde proje hazırladık. Bin 664 metrekare alanda yapılacak merkez içinde 70 kişilik bekleme alanı, duruşma salonu, çocuk hakimi odası, çocuk savcısı odaları, adli gözlem ve görüşme odalarının yer alacağı merkezimizde hukuki, psiko-sosyal destek odaları ve hizmet birimleri de yer alacaktır.”
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