Erzurum’a çocuklar için Adalet Merkezi

Erzurum Çocuk Adalet Merkezi işbirliği protokolü, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ tarafından imzalandı.

Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip olan Çocuk Adalet Merkezi’nin imza protokol töreni Başkent’te yapıldı. Erzurum Çocuk Adalet Merkezi işbirliği protokolü, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ tarafından imzalandı.

Projenin son derece önemli olduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak yerel yönetim hizmetleri noktasında birçok yatırım ve projeyi hayata geçirirken aynı zamanda toplumsal bir farkındalık oluşturmayı istedik” dedi.

Başkan Sekmen, proje nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e Erzurumlular adına şükranlarını ifade ederek, “Adalet Bakanlığı’mızın tüm yetkililerine de teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel yatırım yargı camiamızda da hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.

Mehmet Sekmen

PROJE TÜRKİYE’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR