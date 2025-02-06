Erzurum ve Erzincan’da pancar hasadı tamamlandı: 70 bin ton üretim yapıldı

Dünya genelinde sağlıklı gıdaya ulaşmak reel sektör için oldukça önemli. Ekmek, şeker gibi gıda maddelerinin ne kadar önemli olduğu da her geçen yıl bir kez daha ortaya çıkıyor. Şeker pancarı üretimi ve satışı, sulama sistemi satışı, tohum ilaç gübre satışı, şeker pancarı söküm ve yükleme, besi hayvancılığı ve güneş enerji sistemi alanlarında faaliyet gösteren Mezra Ziraat, reel sektörün en temel meselesi için çalışmalarını bölgesel istihdama destek olarak sürdürüyor. Minimum maliyetle maksimum verimi sağlayacak yöntemleri geliştirmek ve besi hayvancılığına süt hayvancılığını da ilave etmeyi önemli bir vizyon olarak belirleyen Mezra, bölgesel istihdam için de önemli bir örnek olarak dikkatleri üzerine çekiyor.