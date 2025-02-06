Erzurum ve Erzincan’da pancar hasadı tamamlandı: 70 bin ton üretim yapıldı

Tarıma elverişli olmasına rağmen işlenmeyen arazileri ülke ekonomisine kazandırmak ve bölge çiftçisini modern tarıma yöneltmek amacıyla kurulan Mezra Ziraat, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Mezra; 2023-2024 sezonunda, 16 bin dekar alanda şeker pancarı ekerek toplamda 70 bin ton şeker pancarı üretti. Yaklaşık 2 bin dekarlık alanda da arpa ve yonca ekimi yapan Mezra, Erzurum Şeker Fabrikası’nın hammadde ihtiyacının da yaklaşık yüzde 20’sini tek başına karşıladı.
2020 yılında 5 yıl içerisinde 20 bin dönüme ulaşma hedefiyle yola çıkan tarım şirketi, bu sezon hedefine ulaşarak 20 bin dönümlük arazide kiralama gerçekleştirdi. Uzun vade hedefi ise yenilikçi tarım uygulamalarını ülke çapında yaygınlaştırıp atıl toprakları ülke ekonomisine kazandırmak.
Dünya genelinde sağlıklı gıdaya ulaşmak reel sektör için oldukça önemli. Ekmek, şeker gibi gıda maddelerinin ne kadar önemli olduğu da her geçen yıl bir kez daha ortaya çıkıyor. Şeker pancarı üretimi ve satışı, sulama sistemi satışı, tohum ilaç gübre satışı, şeker pancarı söküm ve yükleme, besi hayvancılığı ve güneş enerji sistemi alanlarında faaliyet gösteren Mezra Ziraat, reel sektörün en temel meselesi için çalışmalarını bölgesel istihdama destek olarak sürdürüyor. Minimum maliyetle maksimum verimi sağlayacak yöntemleri geliştirmek ve besi hayvancılığına süt hayvancılığını da ilave etmeyi önemli bir vizyon olarak belirleyen Mezra, bölgesel istihdam için de önemli bir örnek olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
2023-2024 sezonundan aldığı güçle 2025-2026 sezonuna hazır
Kurumsal tarım yapma noktasında sektörde öncü konumda yer alan Mezra Ziraat, şeker pancarı üretimi ile Türkiye’ye destek oluyor. 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla 2025-2026 hedeflerini bir üst seviyeye taşıyan marka, 2023 Yılı Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Listesi’nde Erzurum genelinde 40. sırada kendine yer bulmuştu.
2025-2026 sezonunda, ekilmeyen arazi kalmasın diyerek, bölgesel istihdam ve gıda üretimini merkezine alan Mezra, 20.000 dekar arazi kiralayarak çoğunluğu şeker pancarı olmak üzere; yonca ve arpanın yanında ayçiçeği ekimi de yapacak. Lisanslı depoculuk, un ve yem üretimi ve jeotermal sera çalışmalarını önemli bir hedef olarak belirleyen marka, Bayramağa Çiftliği’ne yaptığı yatırımlarla de Doğu Anadolu bölgesinin en büyük kapasiteli besi çiftliğini oluşturdu