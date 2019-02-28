Gündem Esenyurtta korku dolu anlar İş makinesinin üzerine çöktü
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İstanbul Esenyurt'ta korku dolu anlar: İş makinesinin üzerine çöktü

Esenyurt'ta korku dolu anlar: İş makinesinin üzerine çöktü

İstanbul Esenyur'ta iş makinesinin üzerine yıkımını yaptığı 3 katlı bir bina çöktü. İş makinesinin operatörü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Esenyurt'un Sultaniye Mahallesi'nde bulunan ve yenisinin yapımı için müteahhit tarafından yıkım çalışmaları devam eden 3 katlı bir bina, Hamdi Yalçın'ın kullandığı iş makinasının üzerine çöktü.

Enkazın altında kalan iş makinasının operatörü Yalçın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hafif yaralanan Yalçın'ın ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çöken binanın olduğu sokak tedbir amacıyla kapatıldı.

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