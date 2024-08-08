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Esenyurt'ta silahlı çatışma: İki kişi yaralandı

Esenyurt Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı.

13:12 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:18 - 8/08/2024 Perşembe
IHA
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Esenyurt'ta trafik kavgası, silahlı çatışmaya dönüştü.


Edinilen bilgilere göre, olay, Yeşilkent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde yaşandı. Trafikte tartışma yaşayan araçlarda bulunanlar kavgaya tutuştu. Trafik kavgası bir süre sonra silahlı çatışmaya dönüştü.


Caddede büyük paniğin yaşandığı olayda taraflar birbirlerine defalarca ateş açtı. Olayda iki kişi yaralanırken, kurşunlar bir iş yeri ve bir araca da isabet etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Bölgede esnaflık yapan Mahsun Yılmaz,
"Kamyonet ile başka bir araç trafikte tartıştı. Biri frene, öbürü de kornaya bastı. Öndeki arabayı durdurunca 'patladın mı' diye tepki gösterdi. Araçtan indiler şoförlerden biri diğerine direk yumruk attı. Biz esnaf olarak onları ayırmaya gittik. Bir de baktık yukarıdan levye demirlerle bir grup insan geliyor. Birbirlerine girdiler"
ifadelerini kullandı.

Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.



#Esenyurt
#İstanbul
#silahlı çatışma
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