Esenyurt'ta silahlı çatışma: İki kişi yaralandı

"Kamyonet ile başka bir araç trafikte tartıştı. Biri frene, öbürü de kornaya bastı. Öndeki arabayı durdurunca 'patladın mı' diye tepki gösterdi. Araçtan indiler şoförlerden biri diğerine direk yumruk attı. Biz esnaf olarak onları ayırmaya gittik. Bir de baktık yukarıdan levye demirlerle bir grup insan geliyor. Birbirlerine girdiler"