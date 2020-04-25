Pide sırası havadan görüntülendi: Metrelerce kuyruk oluştu

Ramazan ayının ikinci gününde de pide almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyarak kuyruğa girdi. Dün olduğu gibi bugünde iftara yakın saatlerde yoğunluk oluşmaması için pide üretimi 18.00 itibariyle sona ererken, pide almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ramazan pideleri fırınlardaki yerini aldı. Pide almak isteyenler fırınlar önünde kuyruğa girdi.
Esenyurt'ta da fırınlarda pide çıktı. Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'ndeki fırından pide almak isteyenler kuyruk oluşturdu.
Pide kuyruğunda sosyal mesafe kurallarına uyulurken, fırının önünde polis ekibi bekledi. Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi.
SAAT 18:00 İTİBARİYLE PİDE ÜRETİMİ DURDU
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala yani saat 18.00 itibariyle pide üretiminin durdurulacağı ifade edilmiş ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edeceği belirtilmişti.