Pide sırası havadan görüntülendi: Metrelerce kuyruk oluştu



Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ramazan pideleri fırınlardaki yerini aldı. Pide almak isteyenler fırınlar önünde kuyruğa girdi.

Esenyurt'ta da fırınlarda pide çıktı. Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'ndeki fırından pide almak isteyenler kuyruk oluşturdu.

İftara saatler kala fırın önündeki pide kuyruğu havadan görüntülendi.

Pide kuyruğunda sosyal mesafe kurallarına uyulurken, fırının önünde polis ekibi bekledi. Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi.

SAAT 18:00 İTİBARİYLE PİDE ÜRETİMİ DURDU

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala yani saat 18.00 itibariyle pide üretiminin durdurulacağı ifade edilmiş ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edeceği belirtilmişti.

İftara saatler kala fırın önündeki pide kuyruğu havadan görüntülendi.

FOTOĞRAF 10 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ramazan pideleri fırınlardaki yerini aldı. Pide almak isteyenler fırınlar önünde kuyruğa girdi. Esenyurt'ta da fırınlarda pide çıktı. Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'ndeki fırından pide almak isteyenler kuyruk oluşturdu. Pide kuyruğunda sosyal mesafe kurallarına uyulurken, fırının önünde polis ekibi bekledi. Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi. Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi. Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi. Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi. Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi. Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi. Pide kuyruğu havadan görüntülendi Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pide almak isteyenler fırınlara gitti. Esenyurt'ta iftara saatler kala fırın önündeki pide kuyruğu havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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