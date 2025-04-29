ESHOT otobüsü, park halindeki otomobile çarptı

Kaza dün akşam saatlerinde Cennetçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi yolcu taşıma şirketi ESHOT'a ait bir otobüs, yol üzerinde park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kazada büyük maddi hasar alırken, otomobilin ve otobüsün boş olması sebebiyle herhangi bir yaralanan olmadı.