Eşi ve oğlunu da piknikte katletmiş

İstanbul'daki aile katliamı gündemdeki yerini koruyor. Annesi ve babası dahil 4 kişiyi öldürüp kız kardeşi ve kayınbiraderini yaralayıp intihar eden uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ'ın (33), eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de katlettiği ortaya çıktı.





CESETLER 1 GÜN SONRA BULUNDU

Önceki günkü cinayetlerden sonra Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesine ulaşılamıyordu. Soruşturmayı sürdüren ekipler, telefon sinyallerini takip etti. Telefonlar Büyükçekmece Tepekent Göl kenarındaki arazide sinyal veriyordu. Bölgeye gidip göl kenarında drone kaldıran polis ekipleri kayıpların yerini tespit etti. Sevim Aladağ, 10 yaşındaki oğlu Arsal Aladağ ve Türkan Soylu’nun da öldürüldüğü belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni, 1 gün sonra Büyükçekmece Gölü Tepekent mevkiinde bulundu. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre Türkan Soylu'nun, öğle saatlerinde komşusuna, damadı, kızı ve torunu ile Büyükçekmece Gölü'ne pikniğe gittiklerini söyledi. Aladağ'ın, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini piknik bahanesiyle götürdüğü ıssız arazide katlettiği belirlendi.





Bahtiyar Aladağ

ÖNCE ONLARI ÖLDÜRDÜ

7 kişiyi katleden Aladağ'ın ilk önce eşi Sevim, 10 yaşındaki oğlu Arsal ve kayınvalidesi Türkan Soylu’yu öldürdüğü üzerinde duruluyor. Büyükçekmece Gölü kenarındaki katliamdan sonra Aladağ'ın anne ve babasının yaşadığı eve gittiği, burada onları öldürdükten sonra Avcılar'daki kuaförü kurşunladığı, en son da Esenyurt'ta kuzenini öldürdüğü belirtiliyor.





AİLESİYLE SORUN YAŞIYORDU

Aladağ'ın eşi ile uzun süredir kıskançlık nedeniyle tartıştığı iddia edildi. 7 kişiyi öldürüp 2 kişiyi ağır yaraladıktan sonra intihar eden Aladağ’ın uyuşturucu kullanmaktan 3 suç kaydı vardı. Aladağ’ın 2015 yılında tedavi amacıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yattığı, kullandığı ağır uyuşturucu maddeler sebebiyle sürekli halüsinasyon gördüğü öğrenildi. Zanlının kız kardeşi Nalan Güven, polis ifadesinde kardeşi Bahtiyar Aladağ’ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu doğruladı. Güven polis ifadesinde, kardeşinin gördüğü halisünasyon nedeniyle ailesiyle sık sık sorun yaşadığını anlattı. Cenazeler, bugün öğle vakti Beykoz Paşamandıra'daki Değirmendere Camii'nden kaldırılacak.





Aylarca atış talimi yaptı

Avcılar’da kuaför dükkanı olan Bahtiyar Aladağ’ın aylarca havalı tabanca ile atış talimi yaptığı iddia edildi. Birkaç yıl önce uyuşturucu krizine girip evdeki eşyalara ve çevresine zarar veren Aladağ, olay yerine gelen polislere de mukavemette bulunmuş.







