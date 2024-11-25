Bağımlı dehşeti: Ailesini katledip canına kıydı

Uyuşturucu bağımlısı genç İstanbul’da dehşet saçtı. 1 saat içinde anne ve babası dahil 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan zanlı, en son kendi canına kıydı. Dün saat 16.30’da İstanbul Büyükçekmece’de ailesinin yaşadığı eve gelen Bahadır Aladağ, annesi, babası ve kız kardeşini silahla vurup olay yerinden kaçtı. Baba Muhammet Aladağ ile anne Necmiye Aladağ olay yerinde hayatını kaybetti. Aladağ’ın kız kardeşi Buket ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.





Bahadır Aladağ

1 SAAT İÇİNDE 3 İLÇEDE KATLİAM YAPTI

Ailesini katleden Bahadır Aladağ’ın ikinci durağı, eşinin Avcılar’daki kuaför dükkanı oldu. Aladağ saat 17.00 sıralarında dükkana silahla ateş açtı, eşi S.A. ve kardeşi Gökhan Soylu yaralanırken, kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük öldü.

Kana doymayan Aladağ’ın üçüncü durağı Esenyurt oldu. Saat 17.30’da kuzeni Şadan Serdar Buke'yi ağzından silahla vurup öldüren Aladağ, ardından olay yerine geldiği otomobiline binip kendini de başından vurarak intihar etti.





 Esenyurt’taki son cinayetin ardından olay yerinde toplanan kalabalık, Bahadır Aladağ’ı arabasının içinde intihar ederken böyle görüntüledi.

KIZ KARDEŞİ VE KAYINBİRADERİ AĞIR YARALI

Olay yerlerindeki incelemelerin ardından 4 cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Buket Aladağ ile Gökhan Soylu’nun ağır yaralı olduğu öğrenildi. Bahadır Aladağ’ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve “uyuşturucu madde kullanmaktan” çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Aladağ’ın otomobilinde yapılan aramada, cinayeti işlediği tabanca ve 9 adet boş kovan ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.











