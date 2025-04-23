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Eşine çingene diyen kocaya ceza

Eşine çingene diyen kocaya ceza

04:0023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çorum’da yaşayan bir kişi, evlendikten 14 gün sonra karısının evi terk ettiğini, evlilik süresince kendisine hakaret ettiğini ve tahrik eder davranışlarda bulunduğunu iddiasıyla boşanma davası açtı. Davalı kadın ise eşinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, eşinin kendisini "Çingene" diye hitap ederek aşağıladığı ve hakaret ettiğini belirterek karşı dava açtı. Çorum 2. Aile Mahkemesi, erkek tarafından açılan davanın reddine, kadının davasının ise kabulüne karar verdi. Çifti boşayan mahkeme, kadına 15 bin lira manevi tazminat ile aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Erkeğin karara itiraz başvurusu üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunun reddine hükmetti. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı onadı.


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