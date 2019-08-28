Eşini eşarpla boğdu!

Türkiye, Emine Bulut'a ağlarken üst üste yaşanan korkunç cinayetlerin sonu gelmiyor. Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Alaaddin Karasu, boşanma aşamasında olduğu eşini eşarpla boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. Gece saat 01.30 civarında, Ereğli ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir arazide, Alaaddin Karasu (36), bir yıllık eşi Gülsüm Karasu'yu (41) eşarpla boğarak öldürdü. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen Alaaddin Karasu, olaydan iki saat sonra karakola gidip, suçunu itiraf etti. Polis, ifadenin ardından araziye giderek Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu'nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bir yıllık evliliklerinin her ikisinin de ikinci evliliği olduğu, Gülsüm Karasu'nun ilk evliliğinden 2, Alaaddin Karasu'nun da ilk evliliğinden 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

DAVAYI GERİ ÇEK, DEDİ

Gülsüm Karasu

İddiaya göre, boşanmaya karşı çıkan Alaaddin Karasu Gülsüm Karasu'yu tehdit etti ve boşanma davasını geri çekmesi için baskı kurdu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinden sonra Karasu, eşini boğarak öldürdü.

Önce karısını sonra kendini vurdu

KATİL Hasan Gür

Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi, aynı silahla kendisini de yaraladı. Koyuncu Mahallesi'nde bakkal işleten Ayşe Gür (49), sabah saatlerinde iş yerine gelen kocası Hasan Gür'le (57) tartıştı. Nedeni henüz bilinmeyen tartışmanın ardından Gür, karısı Ayşe Gür'e pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Zanlı, daha sonra çenesine dayadığı silahla kendisini de yaraladı. Çevredekilerin silah sesleri üzerine yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe Gür'ü Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Gür, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hasan Gür ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Eski koca dehşeti

Mukaddes D.

Esenyurt’ta bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsüne kurşun isabet ederek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, dün 17.00 sıralarında Doğan Aras Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eski eşi Mukaddes D.’nin karşısına çıkarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski eşi, yanında bulunan silahla Mukaddes D.’ye ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Mukaddes D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.