Gündem Eşini sopa ve satırla döven kadın serbest kaldı Kocası taburcu edildi
SİVAS

Eşini sopa ve satırla döven kadın serbest kaldı: Kocası taburcu edildi

Sivas'ta tartıştığı kocası H.A.'yı sopa ve satır ile döverek yaralayan M.A. (40), emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan H.A. ise taburcu edildi.

Haber Merkezi DHA
H.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.
H.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli kadın, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle eşi H.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A., önce sopa sonra satır ile vurarak, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

  • İhbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan H.A., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan M.A. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettikleri öğrenildi.

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