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Eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

17:0723/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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4 Dönem AKP’de milletvekilliği yapmıştı: İsmail Bilen evinde hayatını kaybetti
4 Dönem AKP’de milletvekilliği yapmıştı: İsmail Bilen evinde hayatını kaybetti

AK Parti Manisa Milletvekilliği yapmış, hukukçu kimliğiyle tanınan İsmail Bilen’in Ankara’daki evinde ölü bulundu.

22., 23., 26. ve 27. dönemlerde AK Parti’den Manisa Milletvekilliği görevini yürüten İsmail Bilen evinde ölü bulundu. Sabah saatlerinde kendisinden haber alınamaması üzerine evine giden ekipler, Bilen'in cansız bedenine ulaştı. İsmail Bilen’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak


Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu


Sabah saatlerinde kendisinden haber alınamayan Bilen’in evine giden ekipler, hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde doğal ölüm ihtimali üzerinde durulurken, bazı kaynaklar kalp krizi ihtimalini öne sürdü. Ancak kesin ölüm nedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonuçlarıyla netleşecek.



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