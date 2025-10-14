Yeni Şafak
Eski belediye başkanı Turgay Erdem ve 14 şüpheli tutuklandı: Mal varlıklarına el konuldu

Eski belediye başkanı Turgay Erdem ve 14 şüpheli tutuklandı: Mal varlıklarına el konuldu

08:32 14/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
IHA
Turgay Erdem, 31 Mart 2019-31 Mart 2024 tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi'nde başkanlık yaptı.
Turgay Erdem, 31 Mart 2019-31 Mart 2024 tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi'nde başkanlık yaptı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Eşi Zeynep Erdem ve 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP’li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.


EŞİ ZEYNEP ERDEM SERBEST BIRAKILDI

Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, CHP’li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem, A.E, S.Ç, M.K, A.A, M.F.Ç, T.İ, M.Y.Ç, B.O, M.Z.A, S.B, N.Z.M, E.P, H.K, E.Ç hakkında tutuklama kararı verdi. ahkemede Turgay Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve kayınbiraderi Mümin Terzioğlu ile birlikte S.Ç, M.A, U.T, E.T, M.K adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

