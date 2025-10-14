Eski belediye başkanı Turgay Erdem ve 14 şüpheli tutuklandı: Mal varlıklarına el konuldu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP’li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.





EŞİ ZEYNEP ERDEM SERBEST BIRAKILDI





Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, CHP’li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem, A.E, S.Ç, M.K, A.A, M.F.Ç, T.İ, M.Y.Ç, B.O, M.Z.A, S.B, N.Z.M, E.P, H.K, E.Ç hakkında tutuklama kararı verdi. ahkemede Turgay Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve kayınbiraderi Mümin Terzioğlu ile birlikte S.Ç, M.A, U.T, E.T, M.K adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





MAL VARLIKLARINA EL KONULDU





Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



