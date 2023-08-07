Eski evler de sıfır fiyatına

Hükümet’in yüzde 25 sınırı ile frenlemeye çalıştığı ‘kiralarda’ eski evler sıfır konutlarla yarışıyor. Kurdaki dalgalanmayı kiralarda artışa çeviren uyanık ev sahiplerine, 11 şehirde yüz binlerce konutu yerle bir eden 6 Şubat depremleri de eklenince konut piyasasında arz talep dengesi bozuldu. Talep yoğunluğu nedeniyle ‘semtler’ ve ‘konutların yaşı’ arasında geçmişte var olan makas da kapandı. Eski ve yeni ev kiraları birbirine yaklaştı.

SIFIR-ESKİ ATBAŞI

Eskiden kiralık ev fiyatları evin bulunduğu bölge, mahalle, cephe, konum, iç donanım avantajları, metrekare, oda ve banyo sayısı, kat bilgileri vb. özelliklere göre belirleniyordu. Fakat son üç yılda yaşanan pandemi, kurdaki dalgalanma ve yaşanan depremlerin ardından konut piyasasındaki söz konusu yaklaşım da bozuldu.

SATILIKLARDA DA AYNI

E-ticaret platformlarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde verilen kiralık ilanlarda 1 yıllık daire ve 1+1 evin kira tutarları 12- 15 bin TL arasında değişiyor. Buna karşın söz konusu illerde ilanlarında yaşı 21-25 yıl arasında gösterilen konutların kira bedeli de 9 bin TL ile 13 bin TL arasında bulunuyor. Hatta bu durum satılık ev fiyatlarında da yaşanıyor.







