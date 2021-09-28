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Eski futbolcu dehşet saçtı

Eski futbolcu Sezer Öztürk İstanbul Şile’de trafikte yol vermeme yüzünden tartıştığı kişilere ateş açtı. Saldırıda Halil İbrahim Genç hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Otomobilinden ateş edip olay yerinden uzaklaşan Öztürk, çevredekilere “Siz karışmayın, hedefim o” diyerek halkın üzerine de 2 el ateş etti. Polis Öztürk’ü arıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski futbolcu dehşet saçtı
Sezer Öztürk

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Olay, 19 Eylül Pazar günü akşam Çekmeköy’de Şile otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkiine mangal yapmaya geldi. Patika yolun kenarına araçlarını park eden grup mangal yapmaya başladı.

Halil İbrahim Genç
Halil İbrahim Genç

ATEŞ AÇIP HIZLA UZAKLAŞTI

  • Yabancı plakalı araçla gelen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi. Halil İbrahim S., yol vermek istediği sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Sezer Öztürk’ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.’nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı. Otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı. Öte yandan, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtildi. Yaralanan vatandaşların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Her yerde aranıyor

  • Şüpheli Sezer Öztürk ve Ö.G.’nin halen firar durumunda bulundukları öğrenilirken, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği’nce şüpheli Öztürk hakkında “Kasten öldürme” ve “Kasten yaralama” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. Adresinde arama yapılan firari şüpheli Ö.G. hakkında ise tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunulacağı bilgisine ulaşıldı.
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