Eski karısını oğluna öldürttü

Olay, 25 Şubat tarihinde Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde meydana geldi.

İlçenin Deregözü mahallesinde yaşayan Mustafa K., eşi Arzu H. ile anlaşamadıkları için bir süre önce boşandı.

İddiaya göre, boşandığı eşine nafaka ödemediği için hakkında icra işlemi başlatılan Mustafa K., oğlu B.K.’ya (16) ruhsatsız silah vererek öz annesini vurmasını istedi.

İcra işlemini geri çekmesini istedi

Babasından aldığı silahlı annesinin evine giden B.K. nafaka için babasına yönelik başlatılan icra takibini çekmesini istedi. Bu isteği kabul etmeyen anne ile oğlu arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine belinden silahı çıkartan B.K. annesine ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Arzu H. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Silahı nerede verdiği kameralarda ortaya çıktı

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada polis ekipleri taksicilik yapan Mustafa K.’nın aracındaki kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan incelemede Mustafa K.’nın oğlu B.K.’ya silah verdiği aracın kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Gözaltına alınan Baba Mustafa K. cinayete azmettirmekten, 16 yaşındaki B.K. ise öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı

Cinayet azmettiricisi adamın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj.

Sosyal medyadan duyurmuş

Öte yandan, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, “Sana bugünün anısına güzel bir sürprizim olacak bekle ve gör” yazısını paylaşan Mustafa K.’nın önceki paylaşımlarında ise, “Şeytanla arkadaş olmakta bazen işe yarıyor”, “Adalet herkese lazım mı bilmem ama kahpeliğe mermi şart olmuş” yazılarını paylaştığı gözlendi.