Gündem Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı Polis saldırganı ısırdı
SAMSUN

Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı: Polis saldırganı ısırdı

Samsun’da eski kız arkadaşı ile kocasını evlerinde bıçakla rehin alan, polisin bileğini ısırarak etkisiz hale getirdiği şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı: Polis saldırganı ısırdı
Polisin bileğini ısırarak etkisiz hale getirdiği bıçakla rehin alma şüphelisi tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan bir apartmanın birinci katında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin elinde bıçak eski kız arkadaşı ile onun kocasını evlerinde rehin aldığı ihbarı Samsun polisini alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Evin kapısının kilitli olması üzerine içeri giremeyen polis olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis beklendiği sırada içeriden feryat sesleri duyuldu. Bunun üzerine olay yerinin yakınında bulunan çilingir yardımıyla kapıyı açan polis içeri girerek bıçaklı saldırgana müdahale etti.

İHA

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Ekrem Demirel, bıçaklı saldırganın üzerine atlayarak elindeki bıçağı almak istedi. Ancak A.Y.(37) adlı şahıs bıçağı elinden bırakmayınca boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel, A.Y.’nin bileğini ısırarak bıçağı elinden almayı başardı. Boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel’in bıçakla pantolonu kesildi ancak yaralanma olmadı.

İHA

"ALDIĞIM ARACI EŞİ İLE SATMIŞLAR"

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y. sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. E.D. ile yaklaşık 13 yıldır duygusal ilişki yaşadığını söyleyen A.Y.’nin "3 ay önceye kadar aynı evde yaşıyorduk. Evlendiğini bana mesaj yoluyla yazdı. Kendisiyle konuşmak istedim ancak benimle konuşmak istemedi. Aldığım aracı E.D.’nin üzerine kayıt vermiştim ancak eşi ile birlikte aracı satmışlar. Bu durum zoruma gitti. Konuşmak için eve gittim. E.D. beni dinlemeyince psikolojim bozuldu. Mutfaktan bıçak alarak kendime zarar vermek istedim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

E.D., "Silah cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Adana'da ailesini rehin alan madde bağımlısı genç terör estirdi
OYNAT 00:51
Adana'da ailesini rehin alan madde bağımlısı genç terör estirdi
Adana'da madde bağımlısı olduğu öğrenilen genç, babasını bıçakla kovalayarak, annesi ile yaşı küçük 4 yeğenini rehin aldı. Evdeki eşyaları sokağa atan genç, polisin ikna çabalarına rağmen teslim olmayınca Özel Harekat ekiplerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Haramidere'de metrobüsü rehin alan kişi etkisiz hale getirildi: O anlar kamerada
OYNAT 00:28
Haramidere'de metrobüsü rehin alan kişi etkisiz hale getirildi: O anlar kamerada
Haramidere durağında metrobüs içindeki yolcuları alıkoyan bir zanlı kendini araç içine kapattı. Kişinin araç içinde kendisine zarar verdiği öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edilerek durak boşaltıldı. İkna çalışmalarının ardından bıçaklı saldırgan metrobüsten çıkarılarak etkisiz hale getirildi. Olayda ilk bilgilere göre yaralanan olmadı.

Esenyurt'ta rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı
OYNAT 00:39
Esenyurt'ta rehin alındığını söyleyen kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı
Esenyurt'ta bir dairede rehin alındığını söyleyen kişi pencereye çıkarak yardım istedi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri evdekilerin kapıyı açmaması üzerine, özel harekât ekipleriyle birlikte içeri girdi. Nefes kesen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Kilitli bir odada tutulan kişiyi de polis ekipleri çıkardı.


Bill Gatesin geliş amacını yazdı

Bill Gates'in geliş amacını yazdı

​Ege gezisi Amerikan medyasında gündem oldu.
8 bin km yol gitti

8 bin km yol gitti

Kukla Emel'in yolculuğu Manchester'da son buldu.
Alman basını AB Komisyonu Başkanı von der Leyeni eleştirdi: İklim diyorsun 50 kilometre için özel jete biniyorsun

​CHP'li meclis üyesinden 28 Şubat'ı hatırlatan hareket.

​"HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır."

​Kilosu 30 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada kirli propagandanın hedefi oldu.

​Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı: Polis saldırganı ısırdı
Tokat'ta<br>zincirleme kaza

Tokat'ta
zincirleme kaza

Okul servisiyle iki otomobil çarpıştı.

Kandil'in sınırlarımız dışında olduğundan haberi var mı?

​Ellerinde hortumlarla 24 saat nöbet tutuyorlar.

​Pil üretimine yakında başlanacak.

​Tanker alev topuna döndü, sülfürik asit tarım arazisine aktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.