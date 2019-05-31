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SAKARYA

Eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini silahla öldürdü

Eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini silahla öldürdü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs boşandığı eşini silahla vurarak öldürdü. Silahla vurularak öldürülen kadının cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Korucuk Otopsi Merkezine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi IHA
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ARŞİV

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir pasajda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pasajın üst katında daha önce boşandığı eşi Esra Ç.,ile görüşen Cesur K., isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine şahıs, Esra Ç’yi silahla vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri saldırgan Cesur K. gözaltına alınırken, yaralı Esra Ç.’ye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Esra Ç., hayatını kaybettiği belirlendi.

  • Silahla vurularak öldürülen kadının cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Korucuk Otopsi Merkezine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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