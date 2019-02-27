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Eskişehir'de atölyede patlama: 1 ölü - Eskişehir son dakika haberleri

Eskişehir'de atölyede patlama: 1 ölü

Eskişehir'de koltuk döşeme atölyesinde meydana gelen patlamada, iş yeri sahibi 70 yaşındaki Abdurrahman Uslu yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
İş yerinde patlamanın ardından yangın çıktı.
İş yerinde patlamanın ardından yangın çıktı.

Eskişehir'in Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Güngör Caddesi'nde, iki katlı evin zemin katında Abdurrahman Uslu'ya ait koltuk döşeme atölyesinde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler iş yerini sararken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. İş yerinde yapılan incelemede, Abdurrahman Uslu'nun cesedi bulundu.

Ekipleri, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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