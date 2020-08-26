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Gündem Eskişehirde vatandaşlar su kuyruğunda Bu devirde nasıl su mağduriyeti olabiliyor?
ESKİŞEHİR

​Eskişehir'de vatandaşlar su kuyruğunda: Bu devirde nasıl su mağduriyeti olabiliyor?

Eskişehir'de vatandaşlar su kuyruğunda: Bu devirde nasıl su mağduriyeti olabiliyor?

Eskişehir’in ünlü Kalabak suyunun kente dağıtımı konusunda yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Evlerinde susuz kalan vatandaşlar koronavirüse rağmen su kuyruğuna giriyor. Sorunun neden kaynaklandığı yönünde ise bir açıklama yapılmıyor. Kalabak su parekende satış noktasına su doldurmak için gelen başka bir vatandaş, "Suyumuz gelmiyor. Bu devirde nasıl su mağduriyeti olabiliyor? Evinde oturuyorsun su yok. 10-15 gündür böyle" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kalabak suyu dolum merkezinin bulunduğu yere giden vatandaşlar su kuyruğuna giriyor.
Kalabak suyu dolum merkezinin bulunduğu yere giden vatandaşlar su kuyruğuna giriyor.

Çok eski ve standart dışı damacanalarla su dağıtımı yapıldığı haberleri üzerine bir süre önce Sağlık Bakanlığı görevlilerinin denetim yaptığı belirtilen dolum merkezinde bugünlerde vatandaşlar su alabilmek için kuyruk oluşturuyor. Denetimlerde bazı eski damacanalara el konulduğunu, idari para cezası kesildiği yönündeki haberler konusunda bir açıklama yapılmazken, dağıtım sıkıntısının hemen bu haberlerin ardından ortaya çıkması dikkati çekiyor.

Kalabak suyu dolum merkezinin bulunduğu yere giden vatandaşlar su kuyruğuna giriyor.

Kalabak suyu siparişlerinin zamanında yerine ulaştırılmaması ve kent merkezinde daha önce düzenli olarak yapılan dağıtımın akması, bu tada alışan halkı adeta isyan ettirdi. Bazı vatandaşlar sipariş verdikten 4 gün sonra ellerine su ulaştığını iddia ederken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin de konuya acilen çözüm bulması gerektiği ifade ediliyor.

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Kalabak suyu dolum merkezinin bulunduğu yere giden ve sıraya giren vatandaşlar, buradan sularını temin etmeye çalışıyor. Aracı olan ve bu bölgeye gelen vatandaşlar su sorunları çözülürken, gelme imkanı olmayan vatandaşların ise ne yapacakları merek konusu oluyor.

Kalabak suyu dolum merkezinin bulunduğu yere giden vatandaşlar su kuyruğuna giriyor.

"Bu sorunun miadı dolmuş damacanalardan mı kaynaklandığı konusunda açıklama bekliyoruz"

Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal, sorunun neden kaynaklandığı konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden açıklama beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

  • "Biz Tüketici Destekleme Derneği olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden bu sorunun miadı dolmuş damacanalardan mı kaynaklandığı konusunda açıklama bekliyoruz. Ayrıca Eskişehir’de Kalabak su sorununun ne zaman çözülecek bu konuda da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bilgi vermelidir. Eskişehirliler ısrarla Kalabak suyu içmekten vazgeçmiyor. Kalabak su içmek Eskişehir’in şanındandır. Israrla Kalabak su içmeye devam edecek Eskişehirliler. Bu sorun böyle devam ederse, zamanla Eskişehirlilerin talepleri daha da görünür hale gelecek."

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Kalabak suyu dolum merkezinin bulunduğu yere giden vatandaşlar su kuyruğuna giriyor.

“Bu devirde nasıl su mağduriyeti olabiliyor?”

Su almaya gelen vatandaşlardan Muttalip Özdamare, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Kalabak suyu doldurmaya geldik. Suyumuz gelmiyor. Bu devirde nasıl su mağduriyeti olabiliyor? Evinde oturuyorsun su yok. 10-15 gündür böyle. Gelmeme gerekçesinin bidonların değişmesi diyorlar durum bu. Biz sucu değiliz biz de bilemiyoruz.”

Kalabak suyu dolum merkezinin bulunduğu yere giden vatandaşlar su kuyruğuna giriyor.

“Koskoca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bir su işine çözüm bulamıyor”

Kalabak su parekende satış noktasına su doldurmak için gelen başka bir vatandaş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini söyleyerek, şu şekilde konuştu:

  • “Bir haftadır su yok zaten. Koskoca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bir su işine çözüm bulamıyor. Madem bu damacanaların değişmesi gerekiyor neden bu zamanı bekledi? Neden yaza, suyun az olduğu zamana denk getirdiler. Kışın yapsalardı madem.”

Kalabak suyu dolum merkezinin bulunduğu yere giden vatandaşlar su kuyruğuna giriyor.

“Milletin sağlığı ile oynuyorlar”

İnsanların sağlığı ile oynandığını ifade eden başka bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

  • “İki tane bidon, iki gündür kuyruk bekliyor apartmanda. Sucu gelecek diye. Son bidondu bu. Hanım başka yere boşalttı. Susuz kalmamak için buraya geldik. Daha önce de defalarca şikayet oldu. Bu bidonlar çok pis. Hele kaplarını eve sokacak bir durumu bile yoktu. Hele ki korona zamanında pislikten geçilmezdi bidonlar. Milletin sağlığı ile oynuyorlar. Sağlık Bakanlığının denetiminden beri durum böyle.”
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