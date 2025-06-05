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Et sıcakken dolaba konmamalı

Et sıcakken dolaba konmamalı

Saliha Engin
04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Veteriner Hekim Tayfun Nasuhbeyoğlu, kurban etinin muhafazasıyla ilgili tavsiyede bulundu. En büyük hatanın sıcak eti doğrudan buzdolabına koymak olduğunu belirten Nasuhbeyoğlu, “Kurban eti oda sıcaklığında (14-20 derece) gölge ve serin bir yerde 5-6 saat bekletilmeli. Büyük parçalarda yayvan kaplara konarak iç ısısı düşürülmeli. Sıcak sıcak dolaba konursa kokuşma ve bozulma başlar” dedi. Dondurulacak etin porsiyonlara ayrılması gerektiğini vurgulayan Nasuhbeyoğlu, “Çözülen et tekrar dondurulmamalı" diye konuştu.


#Kurban Bayramı
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