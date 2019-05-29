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İSTANBUL

Hakim avukatın kısa eteğinin fotoğrafının çekilmesini istedi - Adliyedeki mini etek olayı

'Etek boyu' tartışmasında hakime soruşturma izni

Hakimler ve Savcılar Kurulu İstanbul'da bir avukata "Etek boyunuz çok kısa" diyen hakime soruşturma izni verdi. Hakimin duruşma sırasında avukatın etek boyunu ölçtürmeye ve fotoğrafını çektirmeye çalıştığı iddia edildi. Adalet Bakanı Gül de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En kısa sürede gereğinin yapılması için olayın takipçisiyim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahkeme salonu.
Mahkeme salonu.

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davası duruşması sırasında hakim ile avukat arasında 'etek boyu' tartışması yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan tutanakta yer alan bilgilere göre hakim, duruşma esnasında diğer avukatlara davacı vekilinin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu ve bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olup olmadığını sordu. Dinleyici sıralarında bulunan bir avukat "Bence özgürlük alanı ile ilgilidir müdahale edilmemesi gerekir" dedi.

  • Dinleyici sıralarında bulunan bir diğer avukat da "Avukatlık hukukuna ve örfüne uygundur" dedi. Daha sonra hakim, baro başkanlığına bildirmek üzere söz konusu avukatın etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Ancak Avukat "Ben etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Bu beyanın ardından duruşmaya devam edildi. Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından HSK harekete geçti. HSK, olay ve hakim hakkında soruşturma başlattı.

Söz konusu olaya ilişkin tutanak.

TBB’DEN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, hakimin yetkisini kötüye kullanarak avukatı küçük düşürdüğü ifade edilerek, HSK'nın hakim hakkında soruşturma açtığı belirtildi.

TBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesinde üzücü bir olay yaşanmıştır.

  • Mahkemenin hakimi, bir kadın avukatın kıyafetine karışmıştır. Yetkisini kötüye kullanmıştır. Mahkemesini küçük düşürmüştür. Aynı zamanda meslektaşımızı bu şekilde baskı altına almış ve taciz etmiştir. Yargılama yaptığı işi bırakıp, meslektaşımızı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkışmıştır. Hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs etmiştir.

Bu hakim daha önce Balıkesir’de bir meslektaşımıza kürsüden hakaret edip onu darp etmiş olan bir kişidir. Sorunludur. Bugün yaşanan olay bu kişinin hakimlik görevine o olaydan sonra devam ettirilmiş olmasının sonucudur.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu tarafından derhal HSK ile görüşülmüştür. HSK, hakim hakkında şu an itibariyle soruşturma açmıştır.

Meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Kuşkusuz bu olayı sonuna kadar takip edeceğiz."

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DHA
Adalet Bakanı Gül.

Adalet Bakanı Gül'den açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konunun duyulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim" diyen Gül, şu mesajları paylaştı:

Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez.

Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz."

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