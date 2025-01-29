Etik çöküşün şifresi: Panel

Otel yangınında ölenlerin ailelerinin aranıp dalga geçilmesiyle yeniden gündeme gelen veri hırsızlığı, paneller üzerinden gelir kapısına dönüştü. Kişilerin kimlik bilgileri, tapu kayıtları ve sağlık verilerine doğrudan ulaşılabilen panellerin perde arkasını Dijital Medya ve Bilişim Uzmanı Oğuzhan Saruhan Yeni Şafak’a anlattı. Saruhan, acılı ailelerin rahatsız edilmesinin, dijital dünyadaki etik çöküşün en acı örneklerinden olduğunu ifade etti.

SUÇLULAR İÇİN ALTIN MADENİ

Son zamanlarda “panel" kavramının özellikle internete sızdırılan verilerden bahsedilirken çok sık kullanılmaya başlandığını belirten Saruhan, “Panel dediğimiz şey aslında, kullanıcıların yani bizlerin e-posta adresleri, şifreleri, telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, konumları, akraba verileri gibi bilgilerinin bir araya toplandığı veri setleri. Bu bilgiler genelde yasa dışı yollarla ele geçiriliyor ve kötü niyetli kişiler tarafından organize ediliyor. Yani kısacası paneller, dijital dünyadaki kişisel bilgilerimizin kötü ellere düşmüş hali diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Panellerin, siber suçlular için tam bir altın madeni olduğunu vurgulayan Saruhan, “Düşünün, ele geçirilmiş bir şifreyle hesaplarınıza girmeye ya da kimlik avı saldırıları yaparak sizinle ilgili daha fazla bilgi toplamaya çalışıyorlar. Hatta bazen dolandırıcılık ya da şantaj gibi işlerde bile bu bilgilerden faydalanıyorlar. İşin daha da kötü yanı, bu veriler darkweb (internetin karanlık yüzü) denen yerlerde alınıp satılıyor” dedi.

Asıl meselenin sadece bilgilerin çalınması değil aynı zamanda gizliliğin ihlal edilmesi olduğuna dikkat çeken Saruhan, “Hiç kimse kişisel verilerinin izinsiz şekilde birilerinin elinde dolaşmasını istemez. Bu durum hem etik açıdan büyük sorun hem de yasalara aykırı. Ama ne yazık ki internet ortamında bu tür ihlaller giderek artıyor. Bireylerin yanı sıra kurumlar da ciddi risklerle karşı karşıya” şeklinde konuştu.

İNSAN ONURUNA TEHDİT

Saruhan, Bolu’da hayatını kaybedenlerin yakınlarına paneller üzerinden ulaşılıp alay edilmesinin de dijital dünyadaki ahlaki çöküşün en acı örneği olduğunu kaydetti: “Bir yanda kayıplarının yasını tutan aileler, diğer yanda bu acıyı hiçe sayarak insanlık dışı davranış sergileyen kişiler. Bu olay, panel kullanımının yalnızca bir gizlilik ihlali meselesi değil, aynı zamanda insan onuruna yönelik ciddi bir tehdit.”

Dijital etik farkındalığı şart

Saruhan, kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilip kötüye kullanılmasının mağdurların mahremiyetini zedelemekle kalmayıp aynı zamanda toplumun dayanışma, empati ve ahlak gibi temel değerlerine de zarar verdiğini ifade etti: “Bu konuda bireylerin güvenlik önlemi alması yeterli değil. Kötü niyetli eylemlerin önlenebilmesi için daha güçlü hukuki düzenlemeler ve caydırıcı cezalar şart. Dijital dünyada etik farkındalık yaratmak, empati ve sorumluluk duygusunu bireyler arasında yaygınlaştırmak da önemli. Aksi takdirde, internetin sağladığı sınırsız imkanlar, insanlığın değerlerini gölgede bırakan bir araç haline gelebilir.”

Grup yöneticisi ve 2 kişi tutuklandı

Yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp rahatsız eden vicdansızlar hesap veriyor. Grand Kartal Otel’deki yangında ölenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden”, yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve acılı aileleri arayıp dalga geçen 3’ü 18 yaşından küçük 7 kişi yakalanmıştı. Nevşehir'de gözaltına alınan ve yangında vefat edenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenilen Filiz A., tutuklandı. İstanbul'da gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü de sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 2 şüpheliyi tutuklarken, 1 şüpheliyi de adli kontrolle serbest bıraktı. 18 yaşından küçük 3 şüphelinin işlemleri Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda devam ediyor.







