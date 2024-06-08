Etnospor'a genç akını

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki festivalde birçok ülkeden katılımcı kendi kültür ve geleneklerini tanıtmak için stantlar kurdu. Festivaldeki etkinliklere ve stantlara gençlerin yoğun ilgi gösterdi. Festivale katılan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, “Etnospor Kültür festivali bizim için çok büyük bir fırsat oluyor. Çünkü Ahıska Türkleri 80 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış mazlum bir Türk topluluğudur. Biz de Ahıska Türklerine tanıtmak için bu gibi festivalleri çok önemsiyoruz. Bizler Ahıska Türkleri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve bu festivali düzenleyen sayın Bilal Erdoğan’a ile ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.