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Etnospor'a genç akını

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali birbirinden renkli etkinlik ve programla devam ediyor.

Rabia Şenol
04:00 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:50 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Etnospor'da gerçekleştirilen bir gösteri
Etnospor'da gerçekleştirilen bir gösteri

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki festivalde birçok ülkeden katılımcı kendi kültür ve geleneklerini tanıtmak için stantlar kurdu. Festivaldeki etkinliklere ve stantlara gençlerin yoğun ilgi gösterdi. Festivale katılan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, “Etnospor Kültür festivali bizim için çok büyük bir fırsat oluyor. Çünkü Ahıska Türkleri 80 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış mazlum bir Türk topluluğudur. Biz de Ahıska Türklerine tanıtmak için bu gibi festivalleri çok önemsiyoruz. Bizler Ahıska Türkleri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve bu festivali düzenleyen sayın Bilal Erdoğan’a ile ekibine çok teşekkür ederiz” dedi.


GÖÇEBE OYUNLARI KAZAKİSTAN’DA

Kazakistan Dünya Göçebe Oyunları Organizatörü Nurkız Assilova ise Kazak kültürünü ve geleneğini tanıtmak festivale katıldıklarını ve güzel tepkiler aldıklarını ifade etti. Assilova "Bu sene Dünya Göçebe Oyunları ülkemizde gerçekleşecek. Kendi Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nı gerçekleştireceğimiz göçebe oyunlarında yan yana görmekten büyük şeref duyuyoruz. Bize bu güzel imkanı sunan Etnospor’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.


#Etnospor
#Festival
#Atatürk Havalimanı
#Millet Bahçesi
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