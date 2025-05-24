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Etnospor'da gençlerden geleneğe ilgi

Etnospor'da gençlerden geleneğe ilgi

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0024/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluşuyor.
Festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluşuyor.

7. Etnospor Kültür Festivali'ne katılan sanatçılar, el emeği göz nuru ürünlerini sergilerken kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımına da katkı sunuyor. Yeni Şafak’a konuşan usta sanatçılar, geleneksel sanatlara olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Şile Bezi Dokuma Ustası Ayşe Taşpınar, "Dokumacılık çok zevkli bir sanat. Yaklaşık bir ay süren aşamalarla ürünlerimizi ortaya çıkarıyoruz. Ziyaretçiler el emeğiyle bu ürünleri gerçekten bizim yaptığımıza inanamıyor. Ama hepsini kendimiz dokuyoruz. Gençler, tezgahı görünce çok etkileniyor. Onlara bu sanatı anlatarak gönüllerine dokumacılığı işliyoruz” dedi.


GÖRÜP MERAK EDİP SORUYORLAR

38 yıl öğretmenlik yapan Geleneksel Ahşap Oyuncak Sanatçısı Muzaffer Sağır da festivalin ilgi gören isimlerindendi. Sağır, şunları söyledi: “O kuru tahtaların içinde bir can, bir sıcaklık olduğunu hissettim hep. İstanbul sokaklarından topladığım atık parçaları, eski marangoz atölyelerinden kalan kırık dökük tahtaları elime aldım, onlara yeniden hayat verdim. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bana ‘Geleneksel Ahşap Oyuncak Sanatkârı’ unvanını layık gördü. Ama benim için en önemlisi bir çocuğun gözlerindeki sevinci görebilmek" 15 yıl önce kurumsal bir firmada lojistik müdürlüğü yapan Cem Aral, Geleneksel Türk Tespih Sanatı’yla tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini anlattı: "Bu sanatı öğrendikten sonra hayata bakış açım değişti. Sabretmeyi öğrendim. Hayata karşı mottom artık ‘Tane tane sabır.’ Burada tanıştığım ve benden eğitim almak isteyen gençler oldu. Unutulmaya yüz tutmuş sanatları gençlerle buluşturmak, geleceğimizi sanatla taçlandırmaktır. Hepsine ücretsiz eğitim veriyorum” diye konuştu.


İKİNCİ GÜNDE YOĞUN KATILIM

İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün etkinlikleri başladı. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Yoğun katılımın olduğu festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluşuyor.


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